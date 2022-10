13-10-2022 11:56

La fase della leggerezza, ormai, è arrivata. E ciò nonostante sia prossima l’udienza fissata in tribunale che vedrà contrapposti formalmente Francesco Totti a Ilary Blasi, un confronto che è stato condito, amareggiato, stupito quasi dalla stessa guerra dei Rolex e delle borse che quell’intervista al Corriere ha inaugurato e segnato.

Oggi Totti non cela più nulla di questa fase della sua esistenza: mostra un uomo tornato sorridente e quasi allegro, con Noemi Bocchi al suo fianco e gli amici delle serate capitoline, come il fido Alex Nuccetelli.

Totti e Noemi con Alex Nuccetelli su Instagram

Su Instagram, il per sempre capitano ci appare così: senza filtri, senza luci, senza inganni. Il Totti che abbiamo imparato ad apprezzare, per ironia e sarcasmo, amato oltre ogni proporzione, ogni sfaccettatura, di un sentimento assoluto e perenne dalla sua tifoseria e da quelle avversarie in una trasversalità che in pochi hanno conosciuto.

E della quale ha amato dire di scoprirsi sorpreso. In questo breve video pubblicato sulle stories, Francesco è a una festa con la sua nuova compagna, della quale ha detto in via ufficiale in quella famigerata confessione-intervista e qualche amico. Un ritorno attivo sui social che, in verità, non ha mai amato molto e che ha utilizzato con estrema attenzione: il suo ultimo post è stato il ricordo di suo padre Enzo, scomparso due anni fa, in seguito alle complicanze derivanti dal Covid-19.

Fonte: Instagram

L’udienza venerdì 14 ottobre: l’inventario di Ilary

Il 14 ottobre è stata fissata l’udienza in tribunale, ma in attesa di quel che si consumerà tra quelle mura Totti ha ripreso la sua esistenza quotidiana tra impegni, lavoro, divertimento, figli (che continua a seguire con immutata attenzione accompagnando Cristian agli allenamenti, ad esempio) pur consapevole che si consumerà un confronto duro.

L’inventario presentato da Ilary comprende, d’altronde, anche quella Smart che compare sulle pagine del magazine Chi. Le foto vedono la Blasi incassare una multa dopo aver girato, si suppone da abbigliamento e luoghi, il celebre video davanti al negozio Rolex divenuto un caso sui social.

Fonte: Instagram

Una replica quasi divertita, cosa che si suppone non lo sia affatto. Ilary, infatti, ha steso un lungo elenco dei beni e dei preziosi che ritiene debbano tornare in suo possesso e che occupano la cabina armadio a lei riservata nella villa del Torrino e dei quali vuole tornare a disporre. Calzature di lusso, preziosi, borse, una Smart e la celebre dimora condivisa con l’ex marito con il quale, da quanto aveva riportato Dipiù citando fonti a lei vicine, comunica solo attraverso whatsapp.

Forse su questo punto, sulla loro abitazione, alla fine Francesco potrebbe cedere se gli indizi di questi giorni si riveleranno veritieri: stando alle ultime indiscrezioni, Totti avrebbe interesse ad acquistare un appartamento in zona Vigna Clara, poco distante dalla residenza di Noemi e dei suoi figli, provvisto di ogni confort con piscina condominiale e campo da tennis. Uno spazio comodo e adatto ad ospitare una famiglia, qualora fosse necessario, e che viene percepita già allargata almeno dal capitano.

Fonte: ANSA

Separazione complicata

Ilary, al contrario, ha mantenuto stretto riserbo anche se i rumors che la investono si accumulano: diffide e smentite sono servite a questo, da parte del legale Alessandro Simeone, ad allontanare sospetti e a tutelare una separazione che pare molto complicata.

Resa ancora più difficile dalle stesse controversie che interessano Noemi e il suo ex marito, Mario Caucci, imprenditore e presidente del Tivoli calcio.

