Un’altra domenica di solitudine, ovvero da genitori separati ma per nulla afflitti se non dalle preoccupazioni relative a quanto avverrà – a breve – in tribunale. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi l’attesa è più potente di qualunque altra componente di questo nuovo rapporto, dopo vent’anni e tre figli di vita in comune, mai sovrapposta.

Ilary ha mantenuto la propria individualità, in ogni circostanza decidendo per sé e per la sua carriera in modo assolutamente consapevole e indipendente. Totti ha vissuto un amore immenso, dentro e fuori gli stadi da capitano della Roma per sempre, e adesso ha scelto di chiudere con l’ex moglie e affidare una nuova esistenza a un presente nella sua dimora, al Torrino, ai suoi tre figli e a Noemi Bocchi, sua nuova compagna.

Il presente di Totti con i figli e Noemi Bocchi

Con Noemi (a sua volta separata e mamma di due bimbi), come ha ammesso il capitano nella famigerata intervista rilasciata al Corsera, ad Aldo Cazzullo, si è instaurata una relazione che ha segnato gli ultimi sei mesi.

Ha reso pubblica, dunque, una storia vociferata, commentata a mezza voce e che con Roma-Genoa, quando i fotografi la intercettarono in tribuna, ebbe la sua conferma indiretta, nonostante la smentita di Ilary all’amica Silvia Toffanin.

Il silenzio glaciale tra Ilary e Totti

Oggi quella protezione, quella volontà di preservare una sfera privata sempre tutelata, in vent’anni e più di unione, non viene più difesa; è stata sostituita da un gelo glaciale a detta degli amici citati dal settimanale Dipiù che avrebbero affermato quanto segue:

“Francesco e Ilary non si parlano più”, si legge.

I coniugi Totti si scrivono, comunicano via Whatsapp, predilegendo la forma scritta, formale a qualsiasi altra modalità di condivisione e ciò nonostante siano entrambi nella villa a ridosso dell’Eur, dove hanno scelto di stabilire il loro punto fermo, anni addietro. Una scelta sostenuta da Francesco, anche e nonostante il suo team legale si sia modificato com’è noto con l’ingresso in squadra della matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

Tutto è cambiato: il 14 ottobre in aula

Da quella smentita volta a proteggere la sua famiglia e anche la separazione in corso, Ilary ha sempre mantenuto estremo riserbo: ha postato poche foto, che ne hanno testimoniato gli spostamenti, aperto questa fase 2 della sua separazione e instaurato un rapporto con i suoi figli ancora più intenso se possibile. Il 14 ottobre, l’udienza fissata in aula, non vorrà dire nulla per quel che la riguarda sul versante degli affetti.

Come per Totti, il loro ruolo continuerà ad essere di dedizione e affetto nei riguardi di Cristian, Chanel e Isabel che vivono sotto lo stesso tetto dei loro genitori e continuano ad essere loro accanto, presenti come e più di prima.

D’altronde anche la festa a sorpresa per il 46esimo compleanno di Totti ha visto la partecipazione dei suoi figli, che lo hanno lodato e abbracciato anche virtualmente sui social; i dettagli di quella sera continuano ad occupare titoli e articoli per via della cesura – nella vita famigliare di Totti – che rappresentano.

Noemi lo avrebbe attirato all’interno dell’Isola del Pescatore, uno dei ristoranti più frequentati da Francesco da sempre, con un gioco quasi improvvisato per poi sorprenderlo con gli amici di sempre e le persone a lui più care e che gli sono rimaste al fianco.

La guerra dei Rolex

Gli saranno vicine anche in questi giorni che lo dividono dal 14 ottobre, giorno in cui è fissata la prima udienza che stabilità l’avvio di una separazione che non ha trovato altra soluzione che l’aula del tribunale (cosa che in maniera velata aveva accennato il per sempre capitano) per stabilire se nella guerra dei Rolex e delle borse ci sarà soluzione.

L’irrigidimento di Ilary, attraverso delle smentite e delle affermazioni del suo legale Alessandro Simeone, anche se dettate solo da coerenza hanno rinsaldato quella distanza che ha desiderato instaurare fin da principio.

Un distacco che non ha mai conosciuto la linea scelta dall’ex coniuge, ovvero quella decisione maturata di esplicitare con un’intervista molto dettagliata quanto era stato fino a quel momento appena sfiorato, sussurrato ma mai esplicitato con parole così nette in questo lungo addio.

