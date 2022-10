05-10-2022 10:37

Così è, in questa separazione: una sottile e continua linea ad alta tensione tra gli ex coniugi Totti, pur con l’ironia a cui si appella Ilary e che senza parole sa respingere al mittente l’accusa nella guerra dei Rolex. Mentre dunque, Francesco Totti si godeva il suo ritorno in campo con tanto di telefonata serale a Noemi Bocchi, la Blasi si è inventata una replica di estrema eleganza e nella sua cifra.

Ilary, davanti al negozio di Rolex, si ferma e inquadrandosi alla perfezione strizza l’occhio facendo un gesto con la mano eloquente: nelle stories è ancora visibile il tag che rimanda all’ex marito. Una mossa eloquente, nel giorno della pubblicazione delle prime foto ufficiali di Totti con Noemi, a cena per il suo 46esimo compleanno. E in una fase delicatissima, nel cammino verso la separazione.

Ilary ironizza e lancia un messaggio a Totti

Così è questa separazione, che procede tra le stories di Ilary e i tanti caffè di Totti nel corso della giornata in cerca della chiave per superare questo impasse che ha costretto a valutare, contrariamente alle prime settimane seguite all’annuncio, una soluzione da affidare al giudice, in un’aula del tribunale.

La distanza da Ilary Blasi, ormai la sua “ex moglie”, è tale da non contemplare altro se non l’evidenza di posizioni inconciliabili, a prescindere dalle cifre che sono state pubblicate e prontamente smentite dall’avvocato della Blasi, Alessandro Simeone. Una cesura tra ieri e oggi, un lungo addio che mette fine a una relazione, a un rapporto, che ha riempito – tra difficoltà, successi e la generosità che ha caratterizzato entrambi – metà della loro vita.

Fonte: Instagram

La telefonata-dedica a Noemi Bocchi

Per Totti, il nuovo presente è il suo calcio a 8, le sue attività, gli impegni commerciali, i suoi figli – soprattutto – e la nuova compagna, Noemi Bocchi. Le ha dedicato una telefonata, dopo la vittoria contro i Canarini Roma e proprio martedì sono state diffuse le prime immagini della cena di compleanno all’Isola del Pescatore a Santa Severa, in occasione della festa organizzata con la sua compagna e gli amici più cari. Immagini che hanno colpito e segnato, nell’immaginario collettivo, un passaggio cardine.

Poco dopo, le stories di Ilary (e ci sta) che, con un pizzico di sarcasmo senza una parola ha però trasmesso in modo efficace la sua posizione rispetto ai contenuti della famigerata intervista di Totti al Corsera, in cui ha reso pubblica la guerra dei Rolex e i suoi strascichi, con borse e accessori al seguito.

Fonte: Getty Images

Separazione Totti-Blasi: addio accordo extragiudiziale

Insomma, la separazione tra Ilary e Totti è cosa fatta, inevitabile: i rapporti sono incrinati, la soluzione extragiudiziale che si era studiata a principio sembra svanita definitivamente: da puna parte Totti con Antonio Conte, fidato e storico avvocato del capitano, e Annamaria Bernardini de Pace che lo affianca da qualche settimane e dall’altra lo studio di Simeone che rappresenta la Blasi.

Al centro della diatriba, oltre alla collezione di orologi, l’assegno di mantenimento, la villa del Torrino e altri beni: l’insieme dei nodi non consente l’accordo tra gli ex coniugi Totti che hanno trascorso separati la loro domenica, com’è ovvio che sia d’altronde in simili circostanze.

Fonte: IPA/ANSA

Rettifica e smentita dell’avvocato di Ilary

La Blasi, intanto, tace sui temi più importanti: preferisce condividere con i suoi followers solo gli aspetti legati al suo lavoro, i momenti di gioia e affetto con i familiari stretti e affidare allo studio legale che la segue da principio gli interventi più decisi sul piano delle smentite ed eventuali azioni legali, azioni già palesate in un recente passato quando si è trattato di Alex Nuccetelli e di Roberto D’Agostino.

Sull’intervista rilasciata da Totti al Corsera, poi, si è limitata a ribattere a modo suo in conformità a quanto ha fatto fino ad ora con smentite indirette alla guerra dei Rolex, appunto.

Come finirà la trattativa sull’accordo

Al netto delle repliche, delle risposte e delle provocazioni sembra tracciato l’epilogo di questa vicenda: fermare qui la trattativa e procedere a una separazione davanti al giudice. In attesa di comprendere se sarà effettivamente così, oppure verrà vagliata allo stesso tavolo una soluzione diversa che eviti la definizione in tribunale del loro rapporto e di quel che è stato costruito in questi anni.

VIRGILIO SPORT