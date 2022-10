03-10-2022 11:38

Alla prima domenica da genitori separati, Ilary Blasi ha condiviso con Chanel un pranzo in famiglia insieme ai suoi genitori, alle sorelle con relativi compagni e figli più altre persone a lei sempre vicine. Ore serene, trascorse lontane dal clamore e dal capitano.

Quel che si profila, in altri termini, un rituale al quale sia Ilary sia Francesco Totti, ormai suo ex marito, dovranno entrambi adeguarsi per via di quella innegabile difficoltà nel riallineare le fila della separazione e stabilire di conseguenza quando e come vedere i tre figli.

Il pranzo domenicale di Ilary con genitori, sorelle e Chanel

Il pranzo domenicale di Ilary, documentato come di consueto nelle stories di Instagram, si è consumato in un clima di distensione e tra persone a lei care: con la conduttrice dell’Isola i suoi parenti stretti, la figlia maggiore (ormai quindicenne) e poche altre persone che le sono sempre state accanto in questi mesi di indubbia e lunga negoziazione, per stabilire i termini ultimi di un lungo addio.

Per la rettifica e le precisazioni, è bastato il suo avvocato che a Repubblica ha deciso di affidare una smentita che aggiunge molto a questa lunga e complessa negoziazione che vede contrapposti gli ex coniugi Totti.

La secca affermazione dell’avvocato di Ilary a Repubblica

Alessandro Simeone, legale di Ilary, ha negato che la questione che porterà gli ex in tribunale non fosse relativa alle cifre riportate dal Corsera e che la sua assistita non avesse chiesto per sé una cifra pari a quella citata:

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”, si legge su Repubblica.

Una affermazione che dice molto sulla netta inversione di Ilary rispetto a quanto svelato, nella versione di Totti, attraverso l’intervista rilasciata a Aldo Cazzullo, alla guerra dei Rolex e le dichiarazioni seguite e rilasciate dal pr romano e amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli.

Il cambiamento di Ilary

Anche in quelle circostanze, Ilary aveva optato per una smentita molto netta attraverso lo studio del suo avvocato che era stata rivolta sia a Roberto D’Agostino, fondatore e mentore di Dagospia, per quanto affermato a Domenica In sia ai contenuti di quell’intervista sulla nota vicenda della collezione di orologi di lusso di Totti. Anche nei confronti dell’ex amico comune, Nuccetelli, la Blasi era stata altrettanto severa nel ricorrere al suo avvocato.

Anche per Totti, questa domenica è stata una giornata vissuta da padre separato sebbene per il per sempre capitano giallorosso non vi sia nulla più da nascondere su Noemi Bocchi e la loro relazione: la loro storia è ormai nota, evidente e non vi è nulla da aggiungere, se non mantenere una linea consona al momento storico.

La domenica di Totti con Cristian, messaggio alla Blasi?

Su Instagram, intanto, anche lui ha pubblicato (dopo settimane di adv puro) una storia con Cristian, il suo primogenito, che continua a sostenere e a seguire nei suoi allenamenti e con il quale ha voluto condividere il suo ritorno sui social.

Di sottofondo una canzone triste, di amori finiti e addii che forse vuole anche offrire una testimonianza diretta di questo nuovo status. E lanciare un messaggio all’ex moglie, con la quale la crisi ha aperto un divario che pare incolmabile e che ha reso vana ogni trattativa per evitare lo scontro in aula.

La rottura, si va verso il tribunale

Totti ha scelto di rompere il silenzio e alzare l’asticella, come più volte sottolineato, con quell’intervista che ha consegnato dettagli forse troppo privati e in una sola prospettiva provocando, inevitabilmente, la reazione di Ilary e del suo avvocato. Anche solo per coerenza, come sostengono persone vicine alla presentatrice.

Con la scelta di affidarsi al fido Antonio Conte (che ne segue gli interessi da decenni) e alla matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, Totti ha deciso per una linea più aggressiva nella certezza che di quell’accordo extragiudiziale non rimane che un tentativo a inizio estate.

