Nel giorno in cui Francesco Totti ricorda suo padre Enzo, scomparso a seguito di complicazioni provocate dal Covid-19 due anni fa e Striscia manda in onda la consegna del Tapiro al capitano, emergono ulteriori componenti di quella guerra dei Rolex e della contrapposizione (che potremmo a ragione definire irreversibile) all’ex moglie Ilary Blasi.

Attraverso il suo avvocato, Alessandro Simeone, la conduttrice dell’Isola ha presentato un inventario i cui contenuti, con il trascorrere delle ore, trapelano in attesa di conferme. Oltre alle calzature di lusso, ai preziosi che le appartengono e che rivendica, Ilary avrebbe fatto istanza al tribunale per altri beni. Ci riferiamo a quel che viene indicato: cinture, portafogli, una Smart. Richieste che vengono formalizzate e che saranno oggetto nell’udienza del 14 ottobre.

Il ricordo di suo padre Enzo su Instagram

Nella primissima mattina di mercoledì 12 ottobre, Francesco Totti ha rotto il silenzio su Instagram non per commentare il Tapiro o aggiungere elementi ormai superflui a quel che si consumerà in tribunale. Oggi, per lui, è il giorno del ricordo di suo padre Lorenzo: due anni fa, devastato anche dal Covid, si è spento all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.

Un legame saldissimo, il loro come d’altronde con il resto della famiglia, rimasta il baluardo di Francesco anche nella separazione. Un uomo concreto, pragmatico, attento a sostenere e a guidare i suoi figli anche negli aspetti più pratici e la cui mancanza, soprattutto adesso, viene ribadita dal capitano.

Totti e Noemi sempre più vicini

Le indiscrezioni, intanto, sul presente degli ex coniugi Totti si moltiplicano e occupano spazi notevoli, nella cronaca di una separazione che è stata vociferata, sussurrata a inizio anno e poi si è manifestata con due comunicati distinti in un anonimo pomeriggio di luglio. Mentre il magazine Chi, dunque, mostra Noemi Bocchi e Totti impegnati in una cena piacevole e allegra, con tanto di anello al dito della flower designer, sua nuova compagna.

Un segnale importante, per questa coppia appena uscita allo scoperto:

“Francesco Totti e Noemi Bocchi sono già arrivati all’anello” scrive il giornalista Valerio Palmieri nel suo articolo. “Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti”.

Le immagini che ritraggono anche i figli con la coppia

In una delle foto in esclusiva, si nota la coppia sorridente, evidentemente distesa e allegra all’interno di un ristorante in compagnia della piccola Isabel, la terzogenita di Totti e Ilary, e i due figli di Noemi Bocchi, a sua volta separata dall’ex marito (l’imprenditore Mario Caucci).

Immagini che desteranno una qualche reazione, anche in Ilary: sarà lei a scegliere se e come reagire pubblicamente a quanto reso pubblico dal magazine diretto da Alfonso Signorini.

La protezione di Ilary

Ilary ha sempre protetto la sua famiglia, ridotto al minimo anche l’esposizione dei suoi ragazzi sui social; rarissimi sono i servizi per i settimanali e televisivi sulla sfera privata che ha desiderato preservare, soprattutto dopo la nascita della sua ultimogenita, Isabel.

Proprio quando venne pubblicata la foto in copertina di sua figlia Chanel, Ilary diramò un comunicato per stigmatizzare la pubblicazione di una immagine che ritraeva di spalle la secondogenita in costume da bagno.

Ilary: le richieste nell’inventario

Tornando a quel che si potrebbe consumare, in riferimento all’inventario presentato dal legale della Blasi, la conduttrice Mediaset avrebbe avanzato la richiesta di riavere in suo possesso quanto raccolto nella sua cabina armadio: quindi decine di paia di scarpe, che sembrano più di 100 paia, cinture, portafogli e gioielli. Ilary reclama per sé anche la Smart di famiglia, benché intestata a Francesco, perché era lei ad utilizzarla più spesso.

Inoltre, la Blasi vorrebbe proseguire a vivere nella villa del Torrino che condivide – pur separata – con il capitano.

La scelta di Totti di acquistare un nuovo appartamento

Una soluzione che, se fosse confermato l’acquisto da parte di Totti, di un lussuoso appartamento in zona Vigna Clara nelle vicinanze della residenza di Noemi Bocchi in via Cortina d’Ampezzo, indurrebbe a ritenere questo punto negoziabile anche da parte del capitano. Il quale, dopo lo tsunami mediatico scatenato dall’intervista al Corsera e le azioni seguite da parte dell’ex moglie, avrebbe maturato una linea più morbida rispetto a quella che aveva dettato in quelle dichiarazioni.

Un voler essere sopra le parti quello di Totti, anche nell’interesse dei suoi tre figli che – con un certo sarcasmo – ha esplicitato alla consegna del Tapiro di Striscia la Notizia.

