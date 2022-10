11-10-2022 11:15

Quel che resta di vent’anni di vita in comune sta tutto in un inventario che poi nulla è altro che quanto accumulato in una cabina armadio, nelle cassette di sicurezza e ovviamente beni immobiliari e investimenti che, da personaggi attenti ai propri interessi e consapevoli della necessità di fidarsi di quanti hanno dimostrato loro amore e sostegno, si sono accumulati con estrema cura.

Ilary Blasi ha trascorso una domenica tranquilla, in attesa dello scontro in aula che la vedrà contrapposta all’ex marito, ormai, Francesco Totti. Il per sempre capitano che le avrebbe sottratto borse come piccola rivalsa nella guerra dei Rolex (del quale è appassionato) e non solo.

Non solo borse: che cosa rivendica Ilary

Nell’inventario che Ilary Blasi ha consegnato al giudice che si occuperà della restituzione dei beni ci sono anche gioielli e scarpe, molte scarpe, circa un centinaio parte della collezione che Ilary ha costruito in questi anni di attività.

Secondo le indiscrezioni che riporta oggi Il Messaggero (e delle quali si vocifera da tempo nella Capitale), la collezione di calzature di lusso della conduttrice dell’Isola sarebbero state sottratte delle autentiche meraviglie nel campo della moda: si legge di un centinaio di décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci.

Alcune di queste arrivano a costare anche quattromila euro. Altro capitolo riguarda i preziosi, ovvero i gioielli di Ilary che mancano all’appello e ciò nonostante – ricordiamo – formalmente condividano ancora la villa di famiglia del Torrino.

Fonte: IPA

La decisione di chiedere la restituzione

Per riottenere scarpe, borse e gioielli, Ilary Blasi – assistita dal suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone – ha presentato richiesta formale al tribunale civile di Roma. E il prossimo 14 ottobre è fissata la prima udienza dopo l’azione di reintegrazione a difesa del possesso promossa dall’avvocato della Blasi, in attesa dell’inizio della causa di separazione vera e propria che vede al centro della querelle l’assegno di mantenimento per i tre figli della coppia.

Uno dei punti focali che ha amplificato la distanza tra gli ex coniugi Totti, che non sarebbero in linea sugli assegni e sulla spartizione del loro impero finanziario tanto da optare, in via definitiva come ha dichiarato Totti nella famigerata intervista al Corsera, per la via che li porterà a scontrarsi in aula.

Fonte: ANSA/IPA

Quando Totti ha alzato il livello

Quante anticipo lo abbiamo già ricevuto, quando Totti proprio con quelle dichiarazioni e l’avvio della guerra dei Rolex ha alzato la posta: il per sempre capitano ha alzato l’asticella e Ilary ha risposto, a modo suo. Ha incaricato il suo legale di procedere alle smentite per quanto asserito da Roberto D’Agostino a Domenica In e da Alex Nuccetelli, pr grande amico di Totti ed ex marito di Antonella Mosetti, che avevano superato il limite a suo avviso.

Intanto in questo frangente, la convivenza continua. Pur senza parlarsi, ma affidandosi esclusivamente ai messaggi whatsapp funzionali all’organizzazione familiare e per pianificare le esigenze dei loro tre figli: Cristian, Chanel e Isabel (sei anni appena).

E Ilary? Le voci di un trasferimento a Milano proseguono, ma senza conferme e con attenta valutazione, da parte della presentatrice, sul piano delle implicazioni familiari.

Fonte: ANSA

La nuova casa: Totti e Noemi Bocchi insieme?

Un segnale della fase che si apprestano a vivere e ad affrontare Ilary e Totti che, stando ai rumors riportate da The Roman Post e rilanciate da tutti i siti, avrebbe intenzione di trasferirsi a Vigna Clara, in un lussuoso condominio provvisto di piscina e campo da tennis, per intraprendere una nuova relazione alla luce del sole e sotto lo stesso tetto (a Roma Nord) con Noemi Bocchi, la sua nuova compagna già intercettata durante Roma-Genoa e per sua stessa ammissione a lui vicina dal Capodanno scorso.

Proprio lei, a Santa Severa, ha inscenato lo scherzo per portarlo all’interno dell’Isola del Pescatore e festeggiare con gli amici più cari e la famiglia, i suoi 46 anni: un nuovo inizio che, per proseguire oltre, dovrà passare anche da questo. Dallo scontro sull’inventario di Ilary.

VIRGILIO SPORT