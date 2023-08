Francesco Totti e Ilary Blasi, i Rolex contesi: gol del Capitano, respinto il ricorso della conduttrice

Vittoria in tribunale per Francesco Totti: respinto il ricorso di Ilary Blasi sui Rolex portati via un mese prima dell'annuncio della separazione. Tutti i dettagli.

02-08-2023 22:19

Da gesto d’amore a nodo del contendere. La strana vicenda dei Rolex contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi arriva a un punto di svolta. Quegli orologi preziosi, dal valore consistente, segnano adesso il tempo della possibile vittoria per l’ex capitano della Roma. In tribunale, infatti, l’ex numero dieci ha ottenuto una vittoria schiacciante. Respinto il ricorso della conduttrice tv: quei Rolex non erano un regalo di Francesco a Ilary.

I Rolex portati via da Ilary Blasi prima della separazione da Francesco Totti

La vicenda è iniziata subito dopo l’annuncio della separazione tra Totti e la Blasi. Ilary portò via da una cassetta di sicurezza della coppia alcuni orologi di lusso, Francesco per ripicca prese e nascose borse e altri accessori della moglie. Adesso, come racconta il Corriere della Sera, il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla donna contro l‘ordinanza-sentenza del giudice Frettoni, quella che aveva giudicato come i Rolex non fossero di Ilary e andassero riposti nuovamente nella cassetta comune. Per l’ex “Letterina” e conduttrice dell’Isola dei Famosi pure l’obbligo di provvedere al pagamento delle spese legali.

Il collegio del Tribunale civile di Roma: beni in comune tra la Blasi e Totti

Non accolta, insomma, la tesi di Ilary Blasi. Quei Rolex non possono essere considerati doni coniugali. Vanno considerati proprietà comune e vanno rimessi a disposizione, con urgenza, dell’ex numero dieci della Roma. Tutti i Rolex, per giunta. Perché nel ricorso la conduttrice aveva sostenuto di averne presi solo quattro nel mese di giugno 2022, poco prima dell’annuncio della separazione. In un primo momento, però, la stessa Blasi aveva dichiarato di averne presi sei o sette. Adesso deve restituirli tutti, anche perché Totti ha presentato le fatture d’acquisto di tutti gli orologi, pur non ricordando se nella cassetta ce ne fossero dieci o quindici.

La lunga vicenda della separazione tra Francesco e Ilary e gli scenari

E c’è anche un’altra vittoria per Totti, da quel che emerge dalla decisione del collegio: Ilary Blasi non potrà reclamare altri beni, dal momento che la causa è iniziata lo scorso 15 ottobre davanti al giudice Frettoni: ci sarebbe stato tutto il tempo, quindi, per accorgersi se mancassero altri beni. Le borse, i gioielli e le scarpe sottratti da Totti dalla villa dell’Eur? Francesco li aveva nascosti per ripicca, ma ha spiegato poi dove ritrovarli. Insomma, sembra che la partita si sia messa in condizioni favorevoli all’ex Pupone. Uno a zero a metà ripresa. Ma il finale del match è ancora tutto da giocare e gli avvocati, Antonio Conte e Laura Matteucci per lui, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per lei, sperano di confermare o ribaltare l’esito di questa vicenda spinosa.