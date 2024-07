Inter, Dumfries rinnova, ansia per Buchanan: è in ospedale dopo un grave infortunio in nazionale

L'esterno olandese sempre più vicino al sì per prolungare il legame con i nerazzurri. Dall'altra parte dell'oceano arrivano notizie pessime per il canadese acquistato lo scorso gennaio dal Club Bruges

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Inter, una buona e una pessima notizia sugli esterni. Se, infatti, Denzel Dumfries nelle ultime ore sembra sempre più vicino ad accettare l’offerta per il rinnovo, dall’altra parte i nerazzurri restano in forte apprensione per le condizioni di Tajon Buchanan.

Impegnato con la nazionale canadese in Copa America, l’esterno nerazzurro è rimasto, infatti, vittima di un bruttissimo infortunio alla gamba durante l’allenamento. Un problema talmente grave da richiedere il ricovero immediato in ospedale e che ha scosso a tal punto i compagni di squadra portando alla sospensione della seduta.

Infortunio serio per Buchanan

Pessime notizie per l’Inter, costretta fare i conti con il brutto infortunio alla gamba che questa mattina ha colpito Tajon Buchanan. Come riportato da TSN Sports, l’esterno acquistato lo scorso gennaio dal Club Brugge e attualmente impegnato con il Canada in Copa America ha accusato un serio problema alla gamba.

Allenamento Canada sospeso e corsa in ospedale

Un problema di cui non è ancora chiara la natura, ma che dovrebbe aver interessato la tibia e che pare essere davvero molto grave, visto l’intervento dell’ambulanza e il trasporto immediato al locale ospedale di Fort Worth, Dallas. I compagni di nazionale dell’interista sarebbero, inoltre, rimasti talmente impressionati dall’accaduto, da aver deciso di sospendere la seduta di allenamento.

Inter con il fiato sospeso

Al momento, pare quindi da escludere che Buchanan possa proseguire la Copa America, che sabato 6 vedrà i canadesi impegnati contro il Venezuela nella gara valevole per i quarti di finali. Lo staff medico della nazionale nordamericana e quello dell’Inter non possono fare altro che attendere novità dagli esami strumentali a cui l’esterno verrà sottoposto in queste ore.

Dumfries pronto a rinnovare

La buona notizia di giornata per l’Inter è la sempre più probabile decisione di Denzel Dumfries di accettare la proposta per il rinnovo di contratto. Titolare nella gara degli ottavi di Euro 2024 vinta dalla nazionale oranje contro la Romania, l’esterno olandese pare aver sciolto le riserve e sarebbe pronto a firmare, scongiurando così un addio a zero nella prossima stagione.

I dettagli del nuovo accordo

D’altra parte, giusto qualche ora fa, commentando le parole del giocatore ex PVS, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, aveva annunciato la parità di intenti per “trovare un’accordo per un nuovo contratto, allungandolo e migliorandolo”.

Secondo le indiscrezioni, le parti dovrebbero trovarsi a metà strada tra l’attuale stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione e le richieste iniziali del giocatore, che spingeva per arrivare a 5,5. Si dovrebbe, così, chiudere a 4 più bonus fino al 2027. Una buona notizia, dopo una avvio di giornata non certo dei migliori…