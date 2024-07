Inter: Marotta gela Inzaghi, Ausilio spiega chi resta, chi arriva e chi va via

Taremi e Zielinski i primi due tasselli della nuova Inter fresca di seconda stella: il punto su rinnovi Inzaghi e Lautaro e le operazioni di mercato

L’Inter nelle parole di Marotta e Ausilio. L’apertura del calciomercato segna l’inizio di una nuova stagione: è il tempo delle scelte, di decidere chi arriva e chi parte. Dal rinnovo di Simone Inzaghi a quello di Lautaro, dai colpi già messi a segno a quelli in canna: ecco come il club nerazzurro si prepara alla difesa del titolo.

L’Inter che sarà: Ausilio fa il punto della situazione

Si parte dagli acquisti a costo zero già definiti. Marotta e Ausilio parlano da Rimini, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato estivo, e dice: “Con Taremi e Zielinski saremo ancora più competitivi” assicura Piero Ausilio. Che poi si sofferma su Josep Martinez, il portiere del Genoa individuato come possibile secondo di Sommer. “Non è ancora un giocatore dell’Inter – frena il ds -. C’è in corso una negoziazione col Genoa, ma sono attenzionati anche altri profili. Stiamo ancora discutendo: preferisco non fare previsioni sui tempi”. Non è un mistero che ai nerazzurri piaccia un altro talento del Grifone: Gudmundsson. “Lo apprezzo tantissimo, ma noi siamo questi. La squadra è quasi pronta, poi magari ci saranno delle opportunità”.

Ausilio sul futuro di Arnautovic, Carboni e Oristanio

In merito alla posizione di Arnautovic, Ausilio dice: “Non lo abbiamo mai messo sul mercato. Siamo felici del suo contributo, è stato importante anche nello spogliatoio, quando è stato d’aiuto a Thuram”. Quindi il punto sui due talenti Carboni e Oristanio. “Sono in corso valutazioni – afferma l’uomo mercato dell’Inter, che ha idee chiare sull’ex Cagliari -. Siamo orientati a dar fuori Oristanio, poi vedremo la formula: su di lui ci sono squadre di Serie A e anche estere”. Per Carboni ogni scenario è ancora aperto. “Aspettiamo che finisca la Coppa America: se la deve godere. Quando tornerà ne parleremo insieme: potrebbe anche restare con noi”.

Capitolo Dumfries. Il giocatore vorrebbe restare: “Sia noi che lui vorremmo trovare un accordo per un nuovo contratto. Scade nel 2025, l’idea è di allungarlo e migliorarlo, trovando una soluzione che vada bene a tutti. A volte viene sottovalutato, ha dato un grande contributo all’Inter e ha sempre accettato tutte le scelte con grande professionalità.

Marotta e gli attesi rinnovi di capitan Lautaro e Inzaghi

Questione di giorni, per Lautaro Martinez. Parola del presidente Beppe Marotta: “Ora è dall’altra parte del mondo e non può firmare ma lo faremo nel giro di qualche giorno. Siamo orgogliosi di questa operazione: è il nostro capitano”. Il nuovo numero uno dell’Inter non risparmia, invece, una frecciatina all’allenatore della seconda stella, Simone Inzaghi. “C’è un ottimo rapporto, c’è una negoziazione in atto, ma fa parte di certe dinamiche, con il massimo rispetto tra le parti. Inzaghi meriterebbe il massimo, ma poi bisogna fare i conti con l’equità di valutazione e di giudizio. Normale che ci sia questo confronto, ma sono certo che si concluderà con la felicità di entrambe le posizioni”

Certa invece la presenze di un pilastro come Calhanoglu: “A dire il vero mai nessun dubbio, a noi non è mai pervenuta nessuna richiesta, ma ben venga la dichiarazione di Calhanoglu. Ci rende orgogliosi che rafforzi il senso d’appartenenza”.