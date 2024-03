Inter, Carboni incanta all’esordio con l’Argentina: per i tifosi ora è incedibile

Il trequartista 19enne ha sfiorato il gol al debutto con la Selecciòn: i supporter nerazzurri chiedono alla dirigenza di non venderlo nel prossimo calciomercato estivo

27-03-2024 16:56

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non solo il ritorno al gol di Lautaro Martinez con l’Argentina: nell’amichevole di stanotte tra la Selecciòn e la Costa Rica a brillare è stato anche Valentin Carboni, 19enne trequartista che l’Inter ha spedito a farsi le ossa al Monza in prestito. E ora i tifosi nerazzurri chiedono alla società di riportarlo al più presto alla base.

Inter, Lautaro Martinez tra i top scorer dell’Argentina

Nella vittoria in rimonta dell’Argentina sulla Costa Rica due buone notizie per l’Inter: la prima è il ritorno al gol con la Selecciòn di Lautaro Martinez, autore del definitivo 3-1 (di Di Maria e MacAllister le altre reti dell’Albiceleste), un sigillo che l’ha portato a quota 22 in nazionale, promuovendolo tra i migliori 10 marcatori della storia della nazionale sudamericana.

Inter, Carboni brilla all’esordio con l’Argentina

La seconda notizia riguarda Valentin Carboni, il 19enne trequartista che l’Inter ha spedito in prestito al Monza. Il classe 2005 è entrato all’82’ la posto di Di Maria, facendo il suo debutto assoluto con l’Argentina. In pochi minuti Carboni è riuscito a mostrare sprazzi del suo talento sfiorando anche la rete con una splendida azione personale: dribbling e progressione sulla fascia destra, movimento ad accentrarsi e poi sinistro sul primo palo deviato faticosamente in angolo dal portiere costaricano Keylor Navas.

Inter, i tifosi vogliono Carboni fuori dal mercato

La personalità e la qualità mostrate da Carboni hanno entusiasmato i tifosi dell’Inter, che sui social hanno chiesto alla dirigenza nerazzurra di tenere il 19enne lontano da ogni possibile trattativa nel prossimo calciomercato estivo: il suo nome era stato accostato al Genoa in un possibile scambio per l’islandese Gudmundsson.

“Carboni non si muove”, scrive Francesco su X. “Con lui vinceremo la Champions”, esagera Felix, ma il sentimento del popolo nerazzurro è chiaro. “Cara Inter, per favore non azzardatevi a vendere Valentin Carboni: è un giocatore pazzesco, non possiamo farcelo scappare”, sintetizza Fe10. “È il Diez che può fare battere i cuori”, la chiosa di Carlo.