Inter, Lautaro bacchetta Costacurta e fa una promessa ai tifosi nerazzurri

L’attaccante argentino ricorda all’ex difensore del Milan il gol nella semifinale di Champions contro i rossoneri poi annuncia di voler entrare nella storia del club

25-03-2024 18:30

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lautaro Martinez pronuncia parole d’amore per l’Inter dal ritiro dell’Argentina, promettendo ai tifosi che continuerà a lavorare per entrare nella storia del club nerazzurro. Nelle dichiarazioni del Toro anche una frecciata all’ex Milan Billy Costacurta, che l’aveva criticato dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Inter, le parole d’amore di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è sempre più innamorato dell’Inter. Lo si capisce dalle parole pronunciate dall’attaccante durante il ritiro dell’Argentina, a TyC Sports. “Sto vivendo un momento molto bello all’Inter – ha dichiarato il Toro parlando dei nerazzurri -. La verità è che non immaginavo la mia carriera così, con questi momenti vista anche la storia che l’Inter ha con gli argentini”.

Lautaro e la promessa ai tifosi dell’Inter

Lautaro spiega di voler continuare a lavorare duramente per migliorare e portare l’Inter a vincere nuovi trofei. “Gioco all’Inter già da sei anni – ha ricordato l’attaccante -, e per me è molto importante essere presente nella storia di questo club e battere record. Lavorando giorno dopo giorno spero che continueremo questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che sin dal primo momento mi ha trattato in maniera incredibile. Cerco di dare tutto in campo, questo è il mio lavoro”.

Inter, Lautaro bacchetta Costacurta

Lautaro Martinez ha approfittato dell’intervista anche per togliersi un sassolino dalla scarpa e bacchettare Billy Costacurta, reo di averlo criticato dopo l’eliminazione dell’Inter dagli ottavi di Champions League ad opera dell’Atletico Madrid. “Credo che Costacurta abbia detto che non avrei giocato partite importanti e non è vero – ha detto l’attaccante dell’Inter -. Segnare un gol nella semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia di entrambi i club… quello non l’ha contato”.

Una battuta al veleno, quella del Toro, che ha poi messo il dito nella piaga alludendo al passato rossonero di Costacurta: “Lo invito a rivedere quel gol. E non solo quello, ma moltissime partite…”, la stoccata di Lautaro a Costacurta.