Inter, ecco perché slittano rinnovi Lautaro e Barella: Zhang nel mirino, è polemica

Per i rinnovi di capitan Lautaro e Barella bisognerà attendere fino alla fine della stagione. I tifosi sui social: "Perché Zhang non torna in Italia?"

17-03-2024 11:45

Quando arriveranno i rinnovi di Lautaro e Barella? Soprattutto del primo, se ne parla – ormai – a cadenza settimanale. Le parti interloquiscono, si confrontano, dialogano. Eppure, è tutto in stand-by. E lo sarà fino al termine della stagione. Perché serve il via libera di Zhang, ‘lontano’ dall’Inter da ben nove mesi.

Inter, slittano i rinnovi Lautaro e Barella: il punto della situazione

Capitan Lautaro, che ha sbagliato il rigore decisivo nel ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid, ha più volte manifestato il proprio amore per l’Inter. Ma la trattativa per il rinnovo del contratto non è così semplice. Ballano cifre importanti, pesanti.

Il Toro, che ha il contratto in scadenza nel 2026, chiede 10 milioni più bonus, mentre il club nerazzurro ne offre 8 più bonus. La distanza è tutt’altro che siderale e, probabilmente, l’intesa si troverà a metà strada. Le parti si riaggiorneranno a stretto giro dopo l’incontro andato in scena a Madrid. Più in discesa la strada per il prolungamento di Barella: l’accordo di fatto è già stato raggiunto, ma non ancora ratificato.

Perché Zhang vuole attendere la fine della stagione per i rinnovi

La Gazzetta dello Sport ricorda che Steven Zhang è lontano dal capoluogo lombardo ormai da nove mesi e che, al momento, non si sa quando farà nuovamente scalo in Italia. Impegnato in Cina per altre questioni che riguardano il gruppo Suning, il giovane presidente è comunque “sempre vicinissimo alle cose interiste”. Per i rinnovi occorre il suo via libera, visto che gli aumenti in questione faranno sforare il monte ingaggi, per cui – riferisce la rosea – dovranno comportare la garanzia di uscite di altri giocatori.

Inter, Zhang ‘scomparso’ da nove mesi: i tifosi scatenati sul web

Dov’è finito Zhang? Perché non torna in Italia? I tifosi si scatenano sui social, soprattutto quelli della Juventus che non perdono l’occasione di punzecchiare i sostenitori del club rivale. “I giornali di altri Paesi parlano di situazione grave, di debitori che fanno pressione e indagini in più Stati, solo in Italia tutto tace” scrive su X ‘juventinocapitolino’. “È ora di verificare dove sia Zhang e se ha ancora liquidità” aggiunge un altro utente. “Ma come l’ok di Zhang? L’autonomia di spesa concessa a Marotta non è sufficiente per i rinnovi?” domanda Michele. “Un presidente ostaggio di un Paese. Tutto ok” commenta Stefano.