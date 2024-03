Inter, il vero motivo per cui Lautaro ha sbagliato il rigore contro l’Atletico: web in tilt

Ci sarebbe una ragione se il penalty del Toro è finito alle stelle in Champions League contro i colchoneros, ci sono anche ipotesi complottistiche

15-03-2024 10:39

Continua la maledizione rigori per Lautaro Martinez. Dieci gli errori commessi in carriera su 27 tentativi. E contro l’Atletico Madrid il Toro ha sbagliato il penalty più importante, quello che all’Inter è costato l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale. Ma, a riguardare bene le immagini, c’è un motivo per cui l’argentino ha sparato alle stelle l’ultimo rigore della serie.

Champions, Inter fuori ai rigori: Lautaro sbaglia quello decisivo

L’ottavo contro l’Atletico Madrid dell’ex Simeone si è protratto fino alla lotteria dei rigori e destino ha voluto che a decidere le sorti dell’Inter fosse proprio Lautaro, che non ha mai avuto un discreto feeling con i tiri dal dischetto. Il numero 10 nerazzurro ha provato a piazzare la palla all’incrocio dei pali optando per una soluzione di potenza, così da mettere fuori causa Oblak che mai avrebbe potuto arrivarsi se il Toro avesse inquadrato lo specchio della porta.

Fine nobile, risultato pessimo. Perché la conclusione del capitano si è rivelata disastrosa, facendo esplodere di gioia il Civitas Metropolitano. Un rigore, il suo, che a molti ha ricordato quello di Roberto Baggio sbagliato nella finale del Mondiale del 1994 contro il Brasile.

Il vero motivo per cui Lautaro ha calciato alle stelle il rigore

È diventata immediatamente virale l’immagine di Lautaro, che, subito dopo aver fallito il quinto e ultimo rigore della serie, ha fissato con lo sguardo la zolla rovinata nelle immediate vicinanze del dischetto. Ecco la ragione per cui la conclusione del leader dell’Inter è risultata completamente sballata.

Il piede sinistro del capocannoniere della Serie A, quello d’appoggio per intenderci, ha smosso una piccola porzione di campo, probabilmente rovinata per effetto dei rigori già calciati. Pur segnando, chi lo aveva preceduto – il connazionale Correa dei colchoneros – aveva quasi rischiato di infortunarsi alla caviglia con un movimento innaturale che ha finito per peggiorare le condizioni del terreno.

Lautaro flop dagli undici metri: cosa ne pensano i tifosi dell’Inter

Dieci errori dal dischetto su 27: no, i rigori non sono decisamente la specialità di Lautaro Martinez. In merito a quello sbagliato contro l’Atletico, i tifosi dell’Inter si soffermano soprattutto sulla zolla incriminata. “Si è semplicemente smossa la zolla quando arriva con il piede d’appoggio” commenta Den Corre su X. “Il manto erboso è fatto a zolle. Se pigi di lato muovi quella a fianco. La tettonica terrestre si basa su questo. Non è un caso se vediamo i rigoristi pestare la zona intorno al pallone prima di poggiarlo: serve a dare compattezza e solidità” aggiunge ‘Gn’s’. E c’è chi, come sempre, coglie la palla al balza per ricorrere all’arma dell’ironia. “Zona bradisismica Madrid, spiaze” punzecchia Kappa, tifoso della Juventus.

Ravezzani lancia un sospetto

Avanza ipotesi complottistiche invece Fabio Ravezzani. Scrive il direttore di TeleLombardia su twitter dopo aver postato una foto sospetta in cui sembra apparire qualcosa sul disco del rigore: “Molto, molto, molto strano. Verrebbe da pensare che ci sia un meccanismo sotto il dischetto. Pare impossibile, ma fatico a trovare una spiegazione plausibile. Voi ne avete? O questa immagine è un fake e io un boccalone?”