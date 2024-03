Inter, furto al ristorante della moglie di Lautaro, Agustina Gandolfo: arrestate sette persone

Sgominata la banda che lo scorso settembre aveva rapinato (per un bottino davvero misero) il ristorante "Coraje", noto locale in zona Brera a Milano di proprietà della dolce metà del capitano nerazzurro

Sgomita oggi la banda che a fine 2023 protagonista di un furto nel ristorante milanese di proprietà di Micaela Agustina Gandolfo, moglie dell’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. Svelati i dettagli che hanno portato le Forze dell’Ordine ad arrestare sette persone.

Arrestati i ladri del ristorante della Gandolfo, moglie di Lautaro

Arrestati i componenti della cosiddetta “Banda dell’Isola”. I malviventi, indicati come artefici di ben 16 colpi in tutta la città di Milano, erano entrati in azione anche nel ristorante di Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez. I fatti risalgono al settembre 2023.

Per la precisione, il colpo al Coraje – questo il nome del ristorante in Brera – ha visto la banda entrare in azione nella notte del 18 settembre scorso. Alle 3 del mattino, le telecamere della zona hanno, infatti, filmato due persone, un 53enne e un complice arrivare in via Formentini rispettivamente in bicicletta e in monopattino.

Il colpo al Coraje

Le immagini mostrano il 53enne appoggiarsi al portone dell’attività, inspiegabilmente non chiuso a chiave, e attendere rinforzi per forzare il successivo cancello in ferro. Uno di questi è un 58enne, che si infila insieme al complice all’interno del portone alla ricerca della porta di servizio del locali della moglie del capitano dell’Inter. Una volta individuata, scatta il piano con la serratura forzata aiutandosi con due cacciaviti e l’arrivo degli altri membri della banda.

Un colpo scoperto e denunciato solo l’indomani dalla Gandolfo, che ai ladri ha fruttato soltanto i 1.360 euro della cassaforte, ma è costato carissimo. Grazie alle immagini del circuito di telecamere interne al locale, infatti, oggi, venerdì 22 marzo, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Centro del capoluogo lombardo sono riusciti a risalire all’identità dei componenti della banda e ad arrestarli.

I dettagli che hanno portato a sette arresti

Come riportato da Il Corriere della Sera, i fermi sono scattati per sei uomini e una donna 47enne e madre di tre figli. Cresciuti insieme fin da piccoli nelle case popolari di Isola, i malviventi sono accusati di altri 15 furti messi a segno in noti ristoranti di Milano. A incastrare i malviventi un tatuaggio sul polso sinistro del 58enne e l’abbigliamento degli altri fermati, ripresi dalle altre telecamere poste ai varchi dell’Area C. Informazioni, poi, confermate dai dati dei tabulati telefonici e dalle celle agganciate dai cellulari dei sette malviventi.

La svolta alle indagini è arrivata pochi giorni dopo il colpo al Coraje della moglie di Lautaro, il 30 settembre, con due guardie giurate che riescono a prendere la targa del furgone utilizzato per la fuga dopo il furto in un altro locale della zona. L’11 ottobre, poi, il primo arresto, con uno dei malviventi colto in flagranza durante un tentativo di furto in un minimarket. Da lì, incrociando i profili social, le immagini e i dati ricavati dalla indagini, è stato possibile chiudere il cerchio e dare un volto e un nome a tutti i componenti della “Banda dell’Isola”.