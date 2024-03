Argentina, Lautaro torna al gol ma scoppia la grana Olimpiadi con l’Inter

Maledizione nazionale spezzata: Lautaro torna al gol con l'Argentina ma l'Inter trema: il suo capitano e Thuram pronti a partecipare alle Olimpiadi

27-03-2024 09:45

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo oltre mille minuti di digiuno, Lautaro Martinez torna al gol con la maglia dell’Argentina. E, in attesa che sia definito l’agognato rinnovo di contratto con l’Inter, il club nerazzurro trema. Già, perché in estate il Toro è pronto alla combo Copa America-Olimpiadi. Non solo: anche Thuram strizza l’occhio ai Giochi.

Lautaro si sblocca con l’Argentina: a bersaglio contro la Costa Rica

Senza Messi, l’Argentina ha vinto le due amichevoli disputate contro El Salvador, travolto 3-0, e Costa Rica, battuta in rimonta 3-1. Sotto di una rete nel primo tempo, la Seleccion ha rimontato nella ripresa stendendo i Ticos grazie ai gol di Di Maria, Mac Allister e, appunto, Lautaro Martinez. Entrato al 71′ al posto del talento del Manchester United, il capitano dell’Inter ha impiegato esattamente sei minuti per timbrare il cartellino, finalizzando nel migliore dei modi uno splendido assist dell’ex Udinese De Paul. Maledizione nazionale finalmente spezzata: il Toro non segnava con l’Albiceleste da addirittura 16 partite. L’ultimo sigillo risaliva al 23 settembre 2022 nell’amichevole vinta 3-0 contro l’Honduras, prima del Mondiale in Qatar.

Lautaro, gol in nazionale ed esultanza rabbiosa: le sue parole

La fine di un incubo. Sì, perché il Lautaro dell’Argentina è la copia sbiadita del Lautaro che domina la classifica marcatori in Serie A con la maglia dell’Inter. Ed è questo il motivo per cui l’attaccante si è abbandonato a un’esultanza rabbiosa dopo la rete alla Costa Rica. “Il gol è un premio per il lavoro e ringrazio i miei compagni che sono stati sempre al mio fianco – ha dichiarato Laurato al termine della partita ai microfoni di Tyc Sports -. Qui c’è un gruppo che lavora tanto e che in ogni allenamento mette in difficoltà il mister”. Sulla Copa America: “Chiediamo agli argentini di sostenerci come sempre. Dovunque giochiamo ci fanno sentire a casa”.

Grana Olimpiadi per l’Inter: Lautaro e Thuram vogliono i Giochi

Le Olimpiadi dopo Copa America ed Europeo? Lautaro e Thuram sono pronti alla doppietta in estate, facendo tremare l’Inter. Anche perché l’eventuale partecipazione ai Giochi che si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto farebbe inevitabilmente perdere le prime giornate di campionato ai due calciatori. Così Lautaro a Tyc Sports: “Se il ct Mascherano dovesse chiamarmi sarei pronto, lo sono sempre per l’Argentina. Perché la maglia della Nazionale è il sogno di ogni bambino. Ma è l’Inter che dovrebbe liberarmi per le Olimpiadi”. La Gazzetta dello Sport riferisce che è previsto un confronto tra la società e i calciatori: del resto, i Giochi non rientrano nel calendario Fifa, per cui da parte dei club non scatta l’obbligo di rilasciare chi ha più di 23 anni.