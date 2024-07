Zenga scartato dall’Inter come tecnico dell’U18, sfogo clamoroso: “Panchina a un traditore”

La bandiera nerazzurra attacca la società che gli ha preferito Benny Carbone, suo ex assistente all’Emirates Club: ad aprile gli era subentrato a sorpresa dopo l’esonero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Walter Zenga contro l’Inter e un altro ex nerazzurro, Benny Carbone. “L’uomo ragno” s’è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram dopo aver scoperto che la società gli ha preferito l’ex fantasista come tecnico della squadra U18.

Inter, Carbone preferito a Zenga per l’U18

Da storica bandiera nerazzurra, Walter Zenga sognava il ritorno all’Inter, come tecnico del settore giovanile interista e, in particolare, della squadra U18. Recatosi in sede per conoscere il suo futuro, l’ex “uomo ragno” ha scoperto che la dirigenza non solo gli aveva preferito un altro allenatore, ma che quel tecnico è Benito Carbone, altro ex nerazzurro con cui Zenga non è esattamente in ottimi rapporti.

Zenga e il “tradimento” di Carbone all’Emirates Club

Carbone, infatti, è stato l’assistente tecnico di Zenga nella sua ultima avventura negli Emirati Arabi Uniti, sulla panchina dell’Emirates Club. Esperienza che s’è conclusa male per l’ex portiere, esonerato lo scorso 27 aprile. Una volta sollevato dall’incarico, Zenga ha avuto una brutta sorpresa quando è venuto a sapere che il club emiratino aveva affidato la squadra proprio a Carbone. Il 51enne di Reggio Calabria non è riuscito a evitare la retrocessione dell’Emirates Club, che ha concluso il campionato al penultimo posto, e non è poi stato confermato dalla dirigenza.

Inter, lo sfogo di Zenga contro il club e Carbone

I due si sono dunque ritrovati a concorrere per lo stesso posto, quello di tecnico dell’U18 dell’Inter. E quando ha scoperto di essere stato battuto da Carbone, Zenga non ci ha visto più e s’è sfogato su Instagram. “Oggi ero in sede all’Inter casa mia, la mia vita – ha raccontato Zenga ai suoi follower -, e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia???”.

Parole dure quelle dell’ex portiere, che ha poi completato la sua invettiva contro l’Inter e Carbone. “Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà… – ha continuato Zenga – Va be’ Inter forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi”.