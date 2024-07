Materazzi, la lite con il sindaco di Vezzano diventa virale: l’ex Inter scatena la polemica sui social

Botta e risposta social tra il sindaco di Vezzano e Materazzi: la replica del campione del mondo solleva un polverone, minacce di morte al primo cittadino e alla sua famiglia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La lite che non t’aspetti. In campo (ma anche sui social) Marco Materazzi non è mai stato tenero. Tutt’altro. Ma l’ultimo battibecco è talmente singolare da essere diventato virale e con contorni perfino drammatici. Lo screzio virtuale con il sindaco di Vezzano ha portato quest’ultimo a ricevere addirittura minacce di morte.

Lite Materazzi-sindaco: galeotto un commento del primo cittadino

Tutto è nato da un commento al vetriolo dell’appena rieletto sindaco di Vezzano, Stefano Vescovi, a un post su Instagram di Marco Materazzi, che conta più di un milione di follower. “Vergogna del calcio italiano. Miracolato” ha scritto l’utente ‘vesco10ste’, sulla cui identità il campione del mondo 2006 ha deciso di indagare. L’ex Inter ha quindi deciso di replicare in modo altrettanto deciso e piccato attraverso delle stories tuttora visibili sul social network e che hanno scatenato l’ira dei tifosi di Materazzi nei confronti dell’utente-sindaco.

La dura replica social di Materazzi e la polemica divenuta virale

Materazzi ha spiegato cosa è successo: “Ieri sono tornato da Berlino (dopo l’eliminazione dell’Italia per mano della Svizzera, ndr) e ho ritrovato su quel campo gente con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi. Ho fatto una foto, l’ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla nazionale italiana. Incuriosito cerco il suo profilo e mi accorgo che mi segue. A questo punto cerco di capire la sua infelicità!”. L’ex difensore posta una foto dell’utente con la maglia della Juve: “D’altronde non si può avere tutti la stessa fede, ma la cosa più vergognosa è che questa persona è un sindaco in carica. Scusate, di solito nemmeno li considero, ma uno che dovrebbe far bene alla comunità va premiato” ha chiosato aggiungendo l’emoticon del pagliaccio.

Il sindaco di Vezzano e la sua famiglia minacciati di morte

La replica di Materazzi ha causato anche la reazione dei suoi follower che hanno preso di mira il primo cittadino di Vezzano, vittima addirittura di minacce di morte. Una situazione incresciosa che ha indotto la piattaforma ha bloccare il profilo di Vescovi. Che spiega: “L’utilizzo mio superficiale dei social è stato un errore, ma io, mia moglie, i miei due figli, abbiamo ricevuto offese di ogni tipo per via degli screen di Materazzi. Instagram mi supporterà nei prossimi giorni per raccogliere tutti i messaggi”. Quindi aggiunge: “Voleva scatenare proprio questo nei miei confronti, dal momento che ha ripostato il mio profilo personale e non quello politico. Ma non mi stupisce conoscendo i suoi storici atteggiamenti in campo”.