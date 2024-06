Euro2024 Italia, il triste ritorno degli azzurri di Spalletti: Buffon e Donnarumma già pensano al Mondiale

La nazionale è tornata in Italia dopo la pesante sconfitta con la Svizzera, Donnarumma e Buffon puntano già lo sguardo al mondiale e si difendono dalle accuse

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ stato un ritorno piuttosto triste quello della nazionale di Luciano Spalletti. L’Europeo in Germania è finito anzitempo per l’Italia reduce dal clamoroso flop con la Svizzera che ha aperto le strade alle polemiche, alle accuse ma anche alle preoccupazioni per il futuro. Gli azzurri sono tornati in Italia atterrando a Malpensa, pochissimi i tifosi che li hanno salutati all’aeroporto e le facce dei giocatori non indicavano certo grande felicità.

La partenza per l’Italia

E’ stata una giornata di grande tristezza quella vissuta dal gruppo Italia. Luciano Spalletti non ha confortato con le sue parole in conferenza stampa e il presidente Gravina continua a essere sulla graticola. La volontà è quella di voler andare avanti ma il morale è ai minimi termini e pure le speranze per il futuro non sembrano esattamente incoraggianti. La partenza è avvenuta dall’aeroporto di Dortmund poco dopo le 16 con ritorno in Italia a Malpensa intorno alle 18.30. Alcuni giocatori hanno poi continuato il loro viaggio in direzione Roma. In Germania gli azzurri erano stati accolti con entusiasmo, a Malpensa prima e a Fiumicino poi (dove l’areo è atterrato qualche minuto prima delle 20), non c’erano esattamente folle entusiaste ad attenderli.

Buffon: “Adesso pensiamo ai Mondiali”

Due Mondiali di fila senza Italia e un Europeo che è meglio cancellare. Ora l’impegno di Luciano Spalletti è interamente concentrato proprio sulle qualificazioni del Mondiale che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti e che per la prima volta vedrà 48 squadre ai nastri di partenza. E’ il capodelegazione azzurro Gianluigi Buffon ad affrontare le telecamere: “Non siamo riusciti a decollare come ci aspettavamo e speravamo. Adesso guardiamo alla qualificazione ai Mondiali, il minimo sindacale per l’Italia. Ma dobbiamo fare dei passi avanti importanti rispetto agli ultimi anni. Ma non credo che a questa nazionale manchi talento”.

Donnarumma: il messaggio sui social

Da Buffon a Gianluigi Donnarumma, da portiere a portiere. L’estremo difensore del PSG è stato uno dei pochi a salvarsi nel corso della spedizione tedesca, senza le sue parate l’Italia forse avrebbe abbandonato anche prima la competizione e ora è Gigio a metterci la faccia sui social: “Siamo amareggiati e consapevoli che la prestazione della squadra non è stata all’altezza delle aspettative e del nostro potenziale. Questa sconfitta è una lezione fortissima per tutta la squadra e siamo pronti a farne tesoro per crescere e migliorare insieme. Da oggi stesso inizieremo a lavorare con cuore e testa, con l’obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite e per il Mondiale. Abbiamo l’orgoglio e il privilegio di indossare questa maglia e rispetteremo sempre ciò che rappresenta”.