Juventus, De Sciglio bersagliato dai tifosi dopo lo sfogo social: un'altra vittoria di Giuntoli

Momento no per il terzino bianconero: prima la mancata convocazione al ritiro, poi il suo duro messaggio ed infine gli attacchi dei tifosi bianconeri

Era considerata la stellina nascente del Milan, Mattia De Sciglio, poi alla Juventus dal 2017 di nuovo con l’allenatore che lo lanciò proprio in rossonero, Massimiliano Allegri, ma mai fortunato. Tra infortuni, un prestito nel 2020 al Lione e tanta, troppa discontinuità, il terzino destro bianconero non ha mai trovato il giusto feeling con la piazza di Torino e non è riuscito ad esplodere rispettando le aspettative iniziali su di lui. Dopo sette anni in bianconero, la società ha deciso di non convocarlo per la prima volta in ritiro per metterlo al margine del progetto e cederlo durante il calciomercato. Il calciatore non ci sta, spiega i reali motivi della sua non convocazione, mentre Giuntoli viene accolto sui social a furor di popolo.

Juventus, il comunicato Di Sciglio che smentisce il suo infortunio

Il calciatore della Juventus ha spiegato i retroscena della sua non convocazione per il ritiro pre-stagionale: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate”.

Juventus, i tifosi bianconeri scatenano bufera contro De Sciglio

Il terzino destro della Juventus è al centro della polemica. C’è chi lo sostiene e chi lo saluta: “Io la leggo in maniera diversa, è sul mercato, lo sa e vuole andare, la notizia di un infortunio non aiuterebbe né lui né la Juventus.” E ancora: “De Sciglio buon viaggio pure a te e grazie per i tuoi anni in bianconero!”. I sostenitori bianconeri non si placano: “È arrivato il momento dei saluti pure per De Sciglio, c’è poco da fare. Lo si omaggia come merita e ognuno per la sua.”

C’è chi ha compreso le reali motivazioni del suo addio alla Juventus: “Non solo De Sciglio: anche Huijsen e Arthur non sono partiti per il ritiro in Germania della Juve. Anche per loro, dovrebbero esserci motivazioni di mercato dietro alla loro esclusione”. E ancora: “Mattia De Sciglio fa capire che la sua storia con la Juventus è finita: c’è sicuramente il calciomercato dietro la sua esclusione”. Infine: “Su tre anni, sei stato due anni e mezzo a prendere lo stipendio da infortunato. Non farei lo stizzito ora, c’era da aspettarselo…”

Juventus, per i tifosi Giuntoli è l’eroe mercato

Per altri tifosi invece De Sciglio è da cedere immediatamente e Giuntoli viene identificato come simbolo di rinascita del progetto bianconero. C’è chi attacca duramente il terzino bianconero: “Ci vuole la faccia tosta, visto il livello delle prestazioni degli ultimi anni, nel rilasciare un comunicato del genere e soprattutto nel sentirsi ancora all’altezza della Juve! E ancora: “Via i parassiti dalla Juventus, grazie Giuntoli”. I tifosi non si placano: “Vada al pascolo insieme al suo mentore…”

Continuano gli attacchi dei tifosi bianconeri: “Hai pure il coraggio di dire che ‘stai bene’, in 7 anni non hai manco 100 presenze, non fai più di 20 minuti a partita. Vattene via”. E ancora: “Caro De Sciglio non ti lamentare che è da anni che sei alla Juventus…sono più i giorni passati in infermeria che in campo ( e direi per fortuna) ..quindi se quest’ anno finalmente ti vendono o sei fuori rosa non ti lamentare…tanto i soldi li hai e li hai presi”.

Ed infine: “Ci stiamo per liberare di uno dei peggiori acquisti di sempre. Uno che, a differenza di quanto sostenuto dagli allegriani (non juventini ndr) che lo ritenevano il miglior terzino italiano, non è mai stato nemmeno per un momento da Juve. Un mediocre”.