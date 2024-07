Juve, De Sciglio clamoroso sfogo dopo l'esclusione dal ritiro: "Sto bene, fuori per scelta della società"

L'esterno non convocato per il ritiro in Germania per scelta tecnica si sfoga nelle Instagram stories e se la prende con la stampa e i giornalisti

Juve, scoppia il caso De Sciglio. Il laterale non è partito per il ritiro in Germania con il resto della squadra e, sui social, ha voluto chiarare i motivi della mancata convocazione con un messaggio al veleno rivolto soprattutto a media e giornalisti. Uno sfogo inatteso, che allontana l’ex Milan da Torino.

Juventus in ritiro in Germania

La Juventus è sbarcata in queste ore in Germania per il ritiro programmato in quel di Norimberga che permetterà ai bianconeri di proseguire la preparazione agli ordini di Thiago Motta in vista dell’inizio della nuova stagione tra meno di un mese. Nella lista presentata dal neo tecnico della Vecchia Signora non mancano i big, Vlahovic su tutti, ma ci sono anche tanti volti nuovi e giovani, così come tante – per un motivo o per l’altro – sono le assenze.

Gli assenti e gli esclusi di Motta

Tra queste, Federico Chiesa che oggi si è sposato con la sua Lucia a Grosseto, ma anche i diversi giocatori “fatti fuori” dal nuovo allenatore, come i rientranti Dean Huijsen e Arthur, tornati alla casa base dopo i rispettivi prestiti, e Mattia De Sciglio, che non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto per la situazione.

Lo sfogo di De Sciglio

L’ex Milan, da sempre pupillo di Massimiliano Allegri, ha sfogato la propria rabbia con un duro post affidato alle storie di Instagram, mettendo nel gli organi di informazione e rivelando come la scelta di non partire per la Germania sia stata presa esclusivamente dalla Juventus.

L’esterno classe ’92 ha, infatti, scritto senza mezzi termini: “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da Sky Sport e da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società. Chiedo cortesemente ai giornalisti di informarsi in modo corretto prima di far passare notizie errate“.

De Sciglio pupillo di Allegri

Alla Juve dal 2017, con solo un breve parentesi al Lione, Mattia De Sciglio è da sempre un pupillo dell’ex tecnico bianconero, Max Allegri, che lo ha fatto esordire giovanissimo al Milan e poi lo ha voluto fortemente a Torino. Sotto la Mole, però, l’ex enfant prodige del calcio italiano si è perso, con annate condizionate da continui infortuni e un calo di rendimento che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie.

Le ultime complicate stagioni di De Sciglio in bianconero

Mai al meglio, De Sciglio nelle ultime tre stagioni ha collezionato appena 55 presenze, quasi mai partendo da titolare. Ora è chiaramente sulla lista dei partenti e, nonostante sia da sempre stato un giocatore e un ragazzo corretto e poco avvezzo all’alzare i toni, dopo lo sfogo odierno però il rischio di un addio con una punta di veleno potrebbe anche esserci. Complicato, al momento, ipotizzare una destinazione, la cosa certa è che il domani difficilmente sarà ancora alla corte della Vecchia Signora di Thiago Motta.