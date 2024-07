Futuro Allegri, Galeone svela: "Dopo l'addio alla Juve, sogna la Nazionale". Bonucci punge sui social

L'amico e mentore dell'ex allenatore della Juventus rivela le intenzioni di Max, senza però bocciare Spalletti, anzi. Intanto, sotto l'ultimo post bianconero arriva il commento di Bonucci

Dove allenerà Massimiliano Allegri? Difficile saperlo. Dopo l’addio a dir poco burrascoso alla Juventus e nonostante lo show certo non edificante offerto nella finale di Coppa Italia, le richieste, anche allettanti, non sono mancante per Max, che se ne è viste recapitare certamente dall’Arabia e che, con molta probabilità, ha ricevuto anche qualche telefonata dalla Premier League… Per ora, però, il futuro resta un punto di domanda. Un un interrogativo a cui ha provato a dare una risposta Giovanni Galeone.

Galeone e la rivelazione sul sogno di Allegri

Mentore e amico di vecchia data di Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone ha spiegato senza troppi giri di parole le intenzioni dell’ex allenatore della Juventus: “Dove allenerà Max? Sogna la Nazionale e, magari, un giorno ci arriverà…”. Prospettiva a cui, specie dopo la debacle dell’Italia a Euro 2024, in molti avevano pensato.

Galeone loda Spalletti

Via Spalletti, dunque? Non proprio e, ancora una volta, ci pensa Galeone ha fare chiarezza: “Allegri non sogna né l’Arabia, né l’Inghilterra. Vuole l’Italia. Ha guadagnato tanto nella sua carriera e le prossime scelte non dipenderanno certo dai soldi che andranno a proporgli. Luciano Spalletti? Teniamocelo stretto perché è un grande e, per come la vedo io, agli Europei ha fatto il massimo… con un altro allenatore l’Italia sarebbe probabilmente uscita ai gironi”.

Allegri in attesa del suo momento

Inevitabilmente, però, per volere la Nazionale, Allegri sarà costretto a sedersi in riva al fiume e attendere che la corrente porti con sé qualche novità. Novità che dipenderà dalla “reazione” a cui è chiamata l’Italia in Nations League, ma in un certo senso anche dalle elezioni del presidente della FIGC che a novembre potrebbero togliere all’attuale CT l’appoggio incondizionato di Gravina. E nel frattempo? Beh, Allegri potrebbe anche decidere di fermarsi un anno, mettersi comodo e godersi l’acqua che scorre.

Il messaggio sibillino di Bonucci

Sui social, intanto, Leonardo Bonucci dimostra di approvare il corso post-Allegri intrapreso dalla Juventus. L’ex difensore e capitano bianconero, che con Max non ha mai avuto un gran rapporto, non ha infatti mancato di palesare il proprio gradimento per l’approdo alla corte della Vecchia Signora di Thiago Motta, con un commento che ha fatto incetta di like con l’emoticon del fuoco e dei muscoli al post Instagram “A NEW ERA BEGINS”. E giù di messaggi dei fautori dell’AllegriOut.