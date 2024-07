Napoli, equivoco social su Chiesa: tifosi in agitazione per un tweet del club

Un post tutto in emoji della società azzurra dedicato ad una novità commerciale viene interpretato come un indizio di mercato: pioggia di commenti da parte dei fan partenopei

Un tweet del Napoli riguardante una novità legata al club è stato letto oggi dai tifosi come un’anticipazione legata all’arrivo in azzurro di Federico Chiesa, scatenando le reazioni di centinaia di utenti.

Napoli, il tweet misterioso che fa pensare a Chiesa

Nel terzo millennio la comunicazione dei club viaggia sul web, ma quando il calciomercato è aperto è facile per un tifoso – soprattutto quelli più in ansia per la campagna acquisti della propria squadra – equivocare un messaggio lanciato sui social. È quanto avvenuto oggi al Napoli, che dopo aver pubblicato sul suo account ufficiale un tweet (probabilmente) dedicato a un’iniziativa commerciale ha visto i tifosi azzurri entrare in agitazione. Molti, infatti, erano convinti che il club stesse per annunciare l’acquisto di Federico Chiesa.

Napoli, gli emoji per annunciare la novità dei videogame

Nel pomeriggio il Napoli ha pubblicato un tweet fatto di soli emoji: una clessidra – che nel linguaggio social sta a intendere “presto”, “in arrivo” – seguita dal joypad di una celebre consolle di videogame, un pallone e una nota musicale. Il significato? Molto probabilmente è legato alla fine del contratto del Napoli con Konami, azienda di produzione del videogame eFootball (l’ex PES), e la probabile apparizione della squadra azzurra, con giocatori, maglia ufficiale e cori del Maradona, sulla prossima edizione del titolo rivale, quello di EA Sports, ovvero FC25, l’ex Fifa, l’altro videogame di tendenza sul calcio.

Napoli, l’equivoco dei tifosi legato a Chiesa

Molti tifosi, però, sono andati oltre questa interpretazione: FC25 per loro non sarebbe solo il titolo del videogame, ma anche il riferimento all’arrivo di Federico Chiesa, le cui iniziali sono appunto FC, seguite dal numero 25, caro all’attaccante della Juventus. “Rebus risolto: FC25… sta arrivando Chiesa!”, esulta Giovanni. “FC25 ovvero Federico Chiesa 25”, aggiunge Marcus. “Basta con i rebus, diteci chi arriva! Davvero è Chiesa?”, domanda Gaspare. Dopo un po’, però, altri tifosi iniziano a chiarire il mistero. “Pensavo fosse un giocatore in arrivo, poi ho capito che era Fifa”, scrive Uzime. “Traduco io: Videogioco di calcio con cori ufficiali del Napoli”, il commento di Fabio che fa chiarezza.