Lukaku al Napoli, spunta una data: Chelsea, Osimhen e la bilancia gli ostacoli

Il bomber belga sta finendo le sue vacanze post-Europei e vorrebbe raggiungere Conte nel ritiro di Castel di Sangro, cosa manca per il matrimonio

Destini incrociati in attesa di un sì. Mentre Victor Osimhen ieri era in tribuna a Carciato dove non ha preso parte alla vittoriosa amichevole del Napoli contro il Mantova, ufficialmente per un risentimento, Romelu Lukaku era in Turchia dove sta spendendo gli ultimi spiccioli di vacanza per smaltire le delusioni di Euro2024 in attesa della telefonata del suo agente che gli dia la bella notizia. Il nigeriano vuol lasciare il Napoli ed aspetta il Psg, il belga vuol venirci a Napoli, ed aspetta che il Chelsea faccia scendere il costo del cartellino. Ecco i pezzi del mosaico dell’intrigo di mercato.

Osimhen ai marigini a Dimaro, aspetta il Psg

Vedendolo arrivare sorridente in ritiro qualcuno si era illuso che Osimhen potesse rimanere ancora a Napoli, stregato anche lui da Conte. Niente di più sbagliato. Lui vuol andar via e il Napoli vuole cederlo, visto che non intende continuare a pagare i circa 10 milioni netti del contratto rinnovato lo scorso dicembre per mantenere alta la clausola rescissoria che è di 130 milioni. Lo stesso Conte è stato abbastanza chiaro al riguardo.

Il nigeriano avrebbe già un’intesa di massima col Psg, dove ritroverebbe Campos, il dirigente che lo aveva portato al Lilla e che lo ha fatto esplodere nel grande calcio. Ora, però, tocca al Psg spingere sull’acceleratore: Victor ha una clausola da 130 milioni che il Psg non intende pagare e quindi è cominciato il lavoro diplomatico per arrivare a uno sconto. De Laurentiis vorrebbe l’intera clausola, ma magari potrebbe accontentarsi anche di qualcosa in meno, sempre dai 100 milioni in su. La speranza è di riuscire a definire il trasferimento di Osimhen entro mercoledì sera aiuterebbe tutti: eviterebbe al nigeriano di partire col Napoli anche per il ritiro di Castel di Sangro.

Lukaku a dieta, deve perdere peso

Ritiro dove invece vorrebbe esserci Lukaku, legato anche lui da una clausola rescissoria di 43 milioni. E anche il Napoli punta allo sconto, forte dell’intesa di massima per un contratto triennale con il giocatore. L’ex Inter e Roma aspetta novità, ma intanto si è già messo in moto per ritrovare la forma fisica anche durante le vacanze in Turchia e non perdere altro tempo. Lukaku ha già iniziato a perdere qualche chilo. Conte sulla forma fisica non transige, al telefono gli ha già intimato: «Devi dimagrire». Sacrifici che il bomber è disposto a fare volentieri. Sotto la guida dell’allenatore leccese si è visto il miglior Lukaku di sempre con 64 gol in 95 partite.

Il 25 luglio potrebbe essere il Lukaku-day

Come riporta Sky il Napoli e Lukaku hanno trovato un’intesa sulla base di un contratto di 3 anni a 6 milioni di euro più bonus, ripeto agli 11 che prendeva al Chelsea. Ora gli azzurri dovranno trattare con i Blues che per l’attaccante belga vogliono 35 milioni più bonus ma il Napoli sembra intenzionato a spendere meno. Intanto spunta una data: da fonti aeroportuali risulterebbe una prenotazione del giocatore per Napoli Capodichino per il 25 luglio. Che sia la data degli incastri definitivi?