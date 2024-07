Napoli, Osimhen: il PSG insiste e prova a convincere De Laurentiis con Soler, Mukiele e Kang-In Lee

La cessione di Victor Osimhem, da tempo attesa, potrebbe sbloccare il mercato del Napoli: il PSG torna alla carica mettendo tre contropartite nell’affare e sullo sfondo c’è l’Arabia Saudita

Tutto dipende da Victor Osimhen. L’eventuale partenza del giocatore nigeriano potrebbe essere la chiave di volta del mercato del Napoli e portare in cassa le risorse necessarie per riuscire a costruire la squadra che Antonio Conte ha in mente, forse proprio a partire da Romelu Lukaku, pupillo del tecnico pugliese.

Osimhen, il PSG ci riprova: ecco l’ultima offerta

Il PSG sembrava essersi fatto da parte, il club francese dopo aver a lungo inseguito Victor Osimhen si è fatto spaventare dalla clausola di 120-130 milioni presente nel contratto del giocatore nigeriano. La scorsa estate, quella post scudetto, ha visto le quotazioni di VO9 alzarsi a dismisura. Poi però è arrivata una stagione maledetta per il Napoli e di conseguenza anche il valore dell’attaccante è andato in diminuzione.

Ora stando alle ultime novità di mercato rilanciate dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky, il club transalpino sarebbe tornato alla carica e nella serata di oggi sarebbe avvenuto anche un incontro a Parigi tra i dirigenti parigini e l’entourage del giocatore. Il problema della clausola resta con il Paris Saint Germain che starebbe provando ad aggirarlo inserendo nell’affare anche tre giocatori: Carlos Soler, Nordi Mukiele e Kang-In Lee. Ora non resta che aspettare per capire le intenzioni del presidente De Laurentiis.

Chi sono Lee, Mukiele e Soler

Tre giocatori per provare a convincere il Napoli a cominciare dal coreano Kang-In Lee, classe 2001, mancino che gioca prevalentemente a destra ma che ha dimostrato di saper giocare anche al centro. Gli azzurri negli ultimi giorni hanno mostrato interesse per giocatori in quel ruolo con le trattative per Greenwood e Chiesa. Poco spazio con il PSG per il sudcoreano con 36 presenze complessive (5 gol e 5 assist).

Nordi Mukiele è invece un difensore che può giocare sia come terzino basso a destra che come centrale in una difesa a 4. Al suo arrivo a Parigi c’è grande attesa ma l’entusiasmo iniziale non è stato confermato anche per colpa di qualche infortunio. Il giocatore più interessante potrebbe essere Carlos Soler, classe 1997 e ruolo mezzala con caratteristiche che potrebbero coincidere almeno in partente, con il “partito” Piotr Zielinski.

Osimhen e la pista Arabia Saudita

Il Napoli e il presidente De Laurentiis per sperano ancora di riuscire a cedere l’attaccante nigeriano a fronte di una contropartita solo economico. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’Al Ahli pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro ma il nigeriano sembra sempre meno convinto di scegliere la Saudi League, vorrebbe rimanere in Europa anche se ormai la chance Premier League sembra andare sfumando.

