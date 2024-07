Juventus: scoppia caso Chiesa dopo le accuse di Bonucci, è bufera sul web

L'ex difensore ha tirato le orecchie all'azzurro, che resta ancora in stand-by nei progetti bianconeri, le sue bordate scatenano la reazione dei fan

Quando si dice parlar chiaro. Raro trovare un giocatore o ex giocatore che ha smesso da poco parlare in maniera così franca di chi fino a non molto tempo fa era suo compagno di squadra. Dure le parole dette da Leo Bonucci nei confronti di Chiesa. L’ex difensore, che da oggi sarà sui banchi di Coverciano per studiare da allenatore, interpellato da Sky Sport a margine del Giffoni Film Festival ha tirato le orecchie all’attaccante azzurro.

Le critiche di Bonucci a Chiesa

Il futuro di Chiesa, fresco sposo e reduce da un Europeo non esaltante, resta ancora in stand-by. Non decolla la trattativa per il rinnovo mentre filtra il pensiero di Thiago Motta che non lo riterrebbe indispensabile nel suo progetto. Bonucci dice: “Non so se si veda lontano dalla Juve. Deve fare un attimo un esame interiore e capire cosa vuole. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, ma che capisca questo step di crescita che deve fare, altrimenti il resto della sua carriera può diventare difficile”.

I tifosi si dividono nei giudizi su Chiesa

Parole che scuotono il web e fioccano le reazioni per un giocatore che continua ad essere al centro di voci di mercato, come il possibile scambio con Frattesi: “Un giorno si studierà nelle università l’accanimento verso Chiesa. 9 gol nello scorso campionato con tutti i problemi fisici e tattici del caso, se ne parla come se fosse uno svogliato. Stessa ossessione per Leao e Kvara. Perché a noi la qualità ci sta sulle scatole” e poi: “Mai decisivo neanche prima dell’infortunio. Pagato 60 milioni, cifra assurda visto il suo rendimento. Da cedere anche male, basta non vederlo più alla Juve” ma anche: “Mah con l’allenatore che lo ha sfiduciato ha comunque fatto 9 gol in 25 partite da titolare. Poi è vero il calcio di Allegri non ha aiutato nessuno l’anno scorso. Ma ogni volta se ne parla come se fosse l’ultimo degli arrivati quando corre per 3”

C’è chi scrive: “Quattro gol nelle prime 5 partite, poi una stagione con più bassi che alti e altre 2 reti nelle ultime 2 inutili giornate di campionato. Da uno come Chiesa è lecito aspettarsi molto di più, non c’è accanimento nei suoi confronti” e poi: “Quale sarebbe la qualità di Chiesa? Ma avete mai visto Baggio e Totti correre in avanti guardando solo il pallone come fa questo? Chiesa sarà un grande calciatore quando si accorgerà che si gioca in 11″ e ancora: “Io ci credevo tanto ma è innegabile che , al netto dell’infortunio, non ha fatto quel salto di qualità che ci si aspettava ( soprattutto mentale).”

I tifosi sono scatenati: “Il discorso è: ha dimostrato di meritare cifre più alte come chiede? No. E’ giusto che la Juve gli abbia offerto un rinnovo ponte? Si, perché vogliono valutarlo con un altro allenatore.. se non rende avranno ammortizzato di un altro anno e rializzerebbero una plus maggiore” e anche: “Giocatore che dal suo esordio non è cambiato in nulla, è un Candreva meno forte. Vive di rendita per una stagione buona, poi ha sempre fatto schifo (e i gol vanno pesati). Sempre stato giocatore massimo da Fiorentina, anche pre infortunio”

Nutrito il partito dei pro-Bonucci

C’è chi si fida dell’ex difensore: “Secondo me, in questo caso, ha ragione Bonucci. E sicuramente lui sa più cose di noi…” e poi: “Ha sputato la verità, piaccia o no ci sono le categorie” e ancora: “Ha ragione bonucci, ha 27 anni e deve fare sto benedetto salto di qualità e soprattutto iniziare a essere più umile” e infine: “Per me ha ragione Bonucci! .. comunque il tempo di Chiesa alla Juve è finito! Uno che non è convinto di restare e fa la primadonna.. bye bye!! E’ terminato il tempo x questi soggetti!!”