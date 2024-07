Chiesa, la scena prima delle nozze diventa virale: cosa è successo

L'attaccante della Juventus ha sposato la modella Lucia Bramani nella cattedrale di San Lorenzo a Grosseto: non c'erano i compagni di squadra

Nel matrimonio-day degli sportivi, oltre a Dybala e Bagnaia, anche Federico Chiesa ha pronunciato il fatidico sì. L’attaccante della Juventus ha sposato la modella Lucia Bramani nella cattedrale di San Lorenzo a Grosseto, capoluogo della Maremma. Una cerimonia semplice ma d’effetto. E forse è stato proprio questo a farli apprezzare ancora di più. Tanto da incantare tutti: due ragazzi di poco più di vent’anni che, non appena si sono spalancate le porte del Duomo, si sono scambiati un tenero bacio, sorridenti e luminosi, e si sono diretti verso l’altare per dirsi sì per sempre.

Matrimonio Federico Chiesa: il look degli sposi

Centinaia di curiosi si sono appostati all’esterno della chiesa già dalla prima mattina, nel pomeriggio, poi, sono arrivate migliaia di persone da tutta la Toscana e da fuori regione per seguire da vicino il grande giorno: la piazza era delimitata dalle transenne e controllata da Forze dell’ordine e uomini della sicurezza privata. Lui era elegantissimo, vestito con un completo grigio scuro, lei con un vestito di pizzo accollato, con le braccia coperte, e con un velo d’organza lungo, ma non troppo, impreziosito da piccoli ricami. Chiesa si è fermato anche a firmare autografi e scattare foto con i tifosi.

Gli invitati alle nozze di Federico Chiesa

L’attaccante della Nazionale è arrivato con un leggero ritardo (16.15), mentre il ritardo della sposa è stato di oltre mezz’ora. Qualcuno si aspettava qualche compagno di squadra dell’esterno della Juventus, o qualche altro calciatore, ma l’attesa è rimasta delusa. Tra gli invitati c’era ovviamente il padre di Federico, Enrico Chiesa, ex calciatore dal passato importante, Thessa Lacovich la moglie del compagno di squadra della Juventus Manuel Locatelli, e Michela Persico moglie di Daniele Rugani, anche lui giocatore bianconero, in elegante abito arancione. Tra gli invitati anche il figlio di Andrea Pirlo.

Il fuori programma prima delle nozze di Federico Chiesa

La coppia, dopo un lungo applauso all’uscita della cattedrale, si è diretta verso il Castello di Vicarello, location che si trova a Poggi del Sasso nel comune di Cinigiano ma prima della cerimonia c’è stato un fuori-programma insolito. Poco prima di recarsi in cattedrale, già vestito e pronto per le nozze, Chiesa è stato fermato da alcuni tifosi, che hanno urlato il suo nome. L’attaccante bianconero è stato chiamato a gran voce da un tifoso in particolare, e si è recato vicino a loro per firmare alcuni autografi. Chiesa non si è sottratto e il video di questo piccolo fuori programma è diventato virale sui social, con la richiesta al giocatore di rinnovare con la Juventus: “Fede, rinnova!!”.

Fioccano i commenti sui social: “Immagina di andare ad un matrimonio, non importa se di un conoscente o di un calciatore della squadra per cui tifi. Lui è lì con la sposa intento a passare uno dei giorni più emozionanti della sua vita e tu gli chiedi se vuole rinnovare il contratto. Disagio totale” e poi: “Chiesa si sposa ma lascia la Juve. Un matrimonio e un divorzio entro qualche ora” e anche: “Dybala e Chiesa si sposano lo stesso giorno. Dybala e Chiesa entrambi alla Roma nella prossima stagione.”

C’è chi sposta l’obiettivo: “Nelle ultime ore, mentre il suo assistito si sposava, l’agente di Chiesa ha parlato con la Juventus di rinnovo, Giuntoli è disposto ad un rinnovo alle stesse cifre, domani le parti parleranno nuovamente” e infine: “Chiesa lo porterei a scadenza, può essere utile nelle rotazioni o in determinate partite, soprattutto se davanti non entrano altri esterni di livello. Se entrasse Sancho, in prestito, allora i 25 milioni di Federico sarebbero il massimo ottenibile da un calciatore in scadenza”.

