Inter, lo scambio con Frattesi agita il mercato: l’ex Sassuolo è un problema

Una voce scuote i tifosi nerazzurri e quelli della Juventus, si parla di Chiesa in cambio del centrocampista ma restano molti dubbi sull'operazione

Era nato come un sondaggio ma è diventato un caso sul web: che Frattesi si stia interrogando sul suo futuro in nerazzurro è una verità, il suo agente sta facendo qualche telefonata per capire se esistono club interessati, che l’Inter stia pensando a uno scambio con Chiesa offrendo anche soldi per ora solo una supposizione ma forte quanto basta per scatenare il web.

Frattesi e Chiesa gli scontenti di Inter e Juventus

Gli esperti di mercato da giorni lanciano sussurri su possibili scambi: c’è chi ipotizza Frattesi al Napoli in cambio di Raspadori anche se la voce di Chiesa resta la più forte. L’ex Sassuolo si sente chiuso a centrocampo: già nella passata stagione aveva dovuto sgomitare per ritagliarsi frazioni di gare ma quest’anno c’è anche la concorrenza di Zielinski, arrivato a parametro zero dagli azzurri.

Dall’altra parte il fresco sposo Chiesa continua a sfogliare la margherita: chiede un rinnovo con aumento che la Juve non vuol concedere e resta tra color che son sospesi, con la possibilità di essere ceduto. Frattesi piace a Thiago Motta e se non fosse possibile arrivare a Koopmeiners l’idea non sarebbe neanche tanto peregrina.

I tifosi si dividono sul web all’ipotesi scambio Chiesa-Frattesi

L’ipotesi di uno scambio tra i due non convince appieno nè i tifosi dell’Inter nè quelli della Juve. Fioccano le reazioni sul web: “Se fossi nella Juve, 40m più Chiesa li darei per tenervi Frattesi.” e poi: “Potete dire quello che volete, ma Chiesa è sempre rotto, mentre Frattesi è sempre con la bava alla bocca a scalciare pur di entrare 10 minuti in campo” e anche: “Chiesa è un giocatore finito che il prossimo anno è gratis mentre Frattesi è in rampa di lancio, tra l’altro Chiesa è una grana per lo stipendio mentre Frattesi no” e ancora: “Con Chiesa risolvi in un solo colpo le carenze su entrambi i quinti e la questione quarta punta. Frattesi lo sostituiresti con Rabiot a 0. Mercato chiuso e sepolto”

C’è chi scrive: “Bisogna conoscere le dinamiche. E se Frattesi vuole andare via e magari un’altro anno da panchinaro non te la fa? C’è chi gli offre la titolarità forse?? Quindi non è che dipende sempre da te come club. Hai l’opportunità di prendere Chiesa lo prendi e lo porti a casa” e ancora: “Frattesi l’anno scorso ha fatto di più tra goal e assist in tutte le competizioni giocando quasi la metà dei minuti da mezz ala rispetto un attaccante, SIPARIO”

Il web è scatenato: “Accetterebbe chi non ha ben chiaro l’importanza del ruolo che ha frattesi nella rosa dell’Inter. Pensiero mio” e poi: “25+Frattesi × Chiesa mai nella vita. Frattesi × Chiesta +25 accetterei volentieri, supponendo che Chiesa valga 20 mln ad oggi” e ancora: “Per carità… Frattesi rimanga a Milano.. la Juventus non finanzierà mai l’Inter in difficoltà come non mai vista la mancanza di liquidità” e anche: “Uno è separato in casa, fuori dal progetto e ha un solo anno di contratto, l’altro 7 gol e 8 assist da panchinaro e ha ancora 3 anni di contratto. La vera privazione era il contrario. Per Frattesi 25mil + Chiesa”.