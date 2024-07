Inter, Frattesi si offre al Napoli: con Zielinski è ancora più chiuso ma sul web è bufera

Dall'idiosincrasia tattica con Simone Inzaghi alla mossa dell'agente Beppe Riso: il futuro dell'ex Sassuolo è in bilico. I tifosi nerazzurri scatenati

L’Inter continua a lavorare tra campo e mercato, in attesa dei rinforzi utili per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, orfano del vice Bastoni e dell’infortunato Buchanan, che rientrerà soltanto a fine 2024. Il mercato, però, è dinamico e può regalare anche movimenti non previsti all’alba della sessione. In tal senso, resta in bilico la posizione di Davide Frattesi, centrocampista reduce dall’Europeo con l’Italia di Spalletti e alle spalle di Nicolò Barella nelle gerarchie del tecnico nerazzurro. La mossa dell’entourage dell’ex Sassuolo non è stata gradita dal popolo interista.

Frattesi proposto al Napoli: la posizione dell’Inter

Dopo aver perso la corsa ad Alessandro Buongiorno, l’Inter di Beppe Marotta è chiamata a confrontarsi nuovamente con Beppe Riso, agente del neo difensore del Napoli e, soprattutto, di Davide Frattesi, centrocampista che ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi, complice la folta concorrenza a centrocampo. Il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma, è evidente, si aspettava un minutaggio e una considerazione diversa alla corte di Simone Inzaghi, pur essendo consapevole di interpretare lo stesso ruolo di un pilastro della mediana nerazzurra come Nicolò Barella. Ed ecco perché il futuro dell’ex Sassuolo non appare poi così trasparente e delineato, visto che ci sarà ora anche la concorrenza di Zielinski a centrocampo.

Alle porte, c’è l’annata più lunga di sempre, con cinque competizioni da affrontare, tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e il nuovissimo Mondiale per Club, in programma nel giugno 2025. L’Inter, tenendo conto di impegni e livello della rosa, non ha necessità di cedere nell’immediato un ragazzo su cui ha investito la bellezza di 33 milioni di euro, più cinque di bonus, appena un anno fa (senza dimenticare il conseguente trasferimento di Mulattieri in neroverde, ndr). Dunque, una serie di motivi che sembrerebbero spingere Frattesi verso la permanenza all’ombra di San Siro.

Ma il mercato, si sa, lo fanno i club tanto quanto i procuratori. E Beppe Riso è uno di quelli capace di chiudere operazioni straordinarie, ma anche di proporre il suo Buongiorno all’Inter ad un passo dalla chiusura con il Napoli di De Laurentiis, per stimolare un ultimissimo rilancio per l’assistito di riferimento. Mosse e strategie che difficilmente vengono gradite dalle tifoserie coinvolte emotivamente in determinati contesti. Stavolta, la situazione si è perfettamente rovesciata: è l’Inter a dover lanciare un segnale all’entourage di Frattesi, proposto proprio al Napoli durante una chiacchierata tra Riso e il ds azzurro Giovanni Manna. E ora? Non siamo in presenza di una trattativa, ma è chiaro che basterebbe davvero poco per imbastirla, a determinate condizioni.

Dove giocherebbe Frattesi nel Napoli di Conte

Davide Frattesi è un giocatore che piace, e non poco, ad Antonio Conte, per dinamismo e tempi di inserimento. Il Napoli ha perso un calciatore del calibro di Piotr Zielinski, approdato proprio all’Inter di Simone Inzaghi, e difficilmente tratterà Cajuste, che non sta convincendo nel ritiro di Dimaro. Rientrerà Folorunsho, che affiancherà Lobotka e Anguissa, ma è inevitabile che vada completata la batteria dei centrocampisti con un elemnto di qualità.

Dove giocherebbe Frattesi? Qualora Conte dovesse confermare il 3-4-2-1 visto nella prima apparizione stagionale contro l’Anaune Val di Non, difficilmente vedremmo il classe ’99 nei due di centrocampo, per caratteristiche. Come accaduto nell’Italia di Spalletti, Frattesi troverebbe spazio nei due alle spalle del punto di riferimento avanzato, andandosi a giocare il posto con Matteo Politano. Se il manager salentino dovesse optare per il collaudato 3-5-2, i dubbi sarebbero ancora meno: Frattesi mezzala destra, nello stesso ruolo e nel medesimo sistema di gioco pensato da Simone Inzaghi all’Inter.

Le reazioni social dei tifosi dell’Inter

Sponda Inter, però, non mancano di certo le polemiche. Bufera sui social, con i tifosi nerazzurri che non hanno gradito la mossa dell’agente di Frattesi e si oppongono con forza all’eventuale cessione del 25enne romano, visto come il futuro del centrocampo nerazzurro. “Leggo di interisti che venderebbero Frattesi a cuor leggero ad una rivale”, scrive un sostenitore interista su X, proiettandosi già alla possibile lotta Scudetto. “A me piace tantissimo, ma capisco anche il movimento dell’entourage per sottolineare indirettamente il malcontento del ragazzo nel non essere un titolare inamovibile”, sottolinea un utente di fede nerazzurra con sano realismo.

E poi, c’è chi cederebbe l’ex Sassuolo senza particolari problemi, complice un’idiosincrasia tattica con Inzaghi: “Tatticamente Inzaghi non lo vede. E ha ragione, Frattesi è forte negli ultimi 16 metri ma è nullo in tutto il resto del campo. Se arrivano dei soldi, è da spedire. Con Zielinski rischia di farsi un’altra stagione in panca e noi rischiamo di bruciare definitivamente l’investimento”, si legge.

E c’è anche chi approfitta per alimentare il campanilismo che contraddistingue le tifoserie nostrane: “Narrazione stupenda degli interisti: un anno fa frattesi era il centrocampista del futuro pronto per fare il titolare. Oggi un cretino che deve essere ceduto. Ingiocabili oltre ogni limite…”, tra ironia e sfottò.