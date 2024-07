Calciomercato. Juve-Roma, stop per Soulé: l'Arsenal piomba su Chiesa e prende Calafiori

I bianconeri non fanno sconti per l'argentino e chiedono 30+bonus e percentuale sulla rivendita: i gunners sondano le richiese della Juve per l'attaccante, il Bologna pensa a Hummels

Si sta allungando più del previsto la trattativa per portare Matias Soulè dalla Juventus alla Roma. Sono ore febbrili, per l’argentino e per i giallorossi, meno per i bianconeri, che non intendono fare il benché minimo sconto sul cartellino del giocatore argentino.

Soulè, la Juve non fa sconti

Come riporta Sport Mediaset, il bianconero preferirebbe di gran lunga la Capitale al Leicester ed al West Ham. La Juve, però, non ha intenzione di cederlo a meno di 30 milioni di euro e l’ultima offerta giallorossa si aggira intorno ai 25 milioni di euro più tre di bonus. Non ancora abbastanza, inoltre il club bianconero vorrebbe aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Le parti sono al lavoro, in particolare l’agente del giocatore Guastadisegno, in pressing per caldeggiare l’opzione giallorossa così cara al giocatore. A 30+bonus si chiude, e la Juventus ha fretta a sua volte di completare l’operazione.

Juve, Huijsen piace al Marsiglia

Perché a quel punto si aprirebbe la trattativa con l’Atalanta per trovare un punto d’intesa sul valore del cartellino di Koopmeiners, ritenuto strategico per dare il giusto passo all’incisività e all’imprevedibilità delle azioni offensive. Inoltre, la Juventus è intenzionata a guadagnare almeno 20 milioni anche dalla cessione di Huijsen, per il quale si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore il Marsiglia, su richiesta specifica avanzata dal tecnico De Zerbi con il suo staff. Una destinazione che sarebbe molto più gradita al difensore rispetto a Stoccarda e Bournemouth: anche qui, fretta di chiudere da parte della Juventus per poter mettere le mani su Todibo.

L’Arsenal si informa su Chiesa

Ma non finisce qui: perché, come riporta Sport Mediaset, nella giornata di oggi ci sarebbero stati dei sondaggi dall’Inghilterra per Federico Chiesa, che non sembra più rientrare nei piani dei bianconeri. Nello specifico sarebbe stato l’Arsenal a interessarsi al giocatore: i gunners si sarebbero informati sulla richiesta economica della Juve per la cessione del cartellino del giocatore, ma, al momento, non sarebbe andato oltre questo sondaggio esplorativo. Una soluzione che potrebbe essere gradita sia al giocatore che al club torinese, impaziente di cederlo in questa sessione per non perderlo a zero l’anno prossimo.

Arsenal, ecco Calafiori: Bologna su Hummels

Sempre in casa Arsenal, è stato superato il problema relativo a Calafiori, che approderà a Londra. Nelle ultime ore, i due club hanno definito tutti i dettagli per il trasferimento del difensore italiano alla coorte di Arteta. L’ex Bologna raggiungerà presto i propri compagni in ritiro: mancano solo i passaggi formali, che saranno sbrigati nelle prossime ore. Si attendono ormai solo le visite mediche per annunciarne il passaggio del difensore ai Gunners. Accordo definito tra Bologna e società londinese sulla base di 45 milioni più 5 di bonus. Il Bologna pensa allo svincolato Hummels (35 anni), ex Borussia Dortmund, per la sostituzione e aspetta una risposta dal tedesco.

Tifosi dell’Arsenal già pazzi di Calafiori

I tifosi dell’Arsenal non stanno più nella pelle in vista dell’arrivo all’Emirates di Riccardo Calafiori, il primo grande acquisto dell’estate biancorossa dopo i giovani Nygaard e Setford. Per il primo coro in favore del centrale italiano del Bologna i tifosi Gunners hanno scomodato l’hit del 1953 ‘That’s Amore‘ di Dean Martin’s 1953. Questo il testo in inglese: “When he plays at the back, he will stop your attack. Calafiori. (Repeat) Calafiori. He chose red over blue, plays for Mik and Edu. Calafiori”. Tradotto in italiano: “Quando gioca in difesa, fermerà i tuoi attacchi. Calafiori. Ha scelto il rosso rispetto al blu, ora gioca per Mik ed Edu. Calafiori”.

