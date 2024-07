Juve, Soulé alla Roma avvicina Todibo e Koopmeiners: Friedkin scatenati, Dovbyk ha detto sì

I giallorossi si assicurano le prestazioni dell'ex Frosinone e sono a un passo dall'attaccante del Girona. Con i soldi di Soulé, Giuntoli chiude per Todibo e studia il piano per Koop

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Matias Soulé è di fatto un nuovo giocatore della Roma, Artem Dovbyk potrebbe diventarlo molto presto. Dopo aver portato nella Capitale Enzo Le Fée e Samuel Dahl, i giallorossi sono pronti a chiudere con Juventus e Girona le due trattative che regalerebbero a Daniele De Rossi fantasia e gol. Giuntoli, intanto, si frega le mani e prepara l’assalto agli ultimi colpi di mercato.

Roma, Soulé c’è, Dovbyk quasi

La Roma è pronta a fare la voce grossa sul mercato. Praticamente chiusa la trattativa con la Juventus per l’approdo alla corte di Daniele De Rossi di Matias Soulé, che fa contenti tutti e che permetterà ai bianconeri di fiondarsi sugli ultimi importanti colpi di mercato, i giallorossi accelerano anche per la prima punta con l’obiettivo chiaro dei Friedkin di portare nella Capitale Artem Dovbyk, capocannoniere della passata stagione de LaLiga spagnola con la maglia del Girona.

Roma, fatta per Matias Soulé

Per il fantasista argentino della Juventus rivelazione dello scorso campionato con la maglia del Frosinone manca solo l’ufficialità. Operazione chiusa in mattinata sulla base di 30 milioni di euro (26 di parte fissa e quattro di bonus, di cui due non semplici da raggiungere), più il 10% sull’eventuale rivendita. Soulé firmerà, invece, un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Visite mediche in programma nelle prossime ore, tra domenica e lunedì mattina.

Dovbyk ha scelto il giallorosso

Il quarto (quinto, se si considera anche il riscatto di Angelino) colpo di questa sessione estiva giallorossa che conferma la volontà della proprietà di continuare a investire sul progetto Roma, potrebbe essere, invece, Artem Dovbyk. Il gigante ucraino del Girona, “Pichichi” della scorsa stagione de LaLiga con 24 reti, avrebbe già trovato l’accordo per sbarcare nella Capitale: contratto quadriennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Le richieste del Girona

Ventisette anni appena compiuti, Dovbyk andrebbe a colmare alla perfezione il vuoto lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri, 25 luglio, l’entourage del giocatore era nella Capitale per limare gli ultimi dettagli, prima di trovare l’accordo con il Girona che, sul proprio gioiello ha posto una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. La prima offerta della Roma è di 32 milioni di euro più cinque di bonus, ma a fare la differenza sarà la volontà del giocatore, che ha già fatto sapere di preferire i giallorossi all’Atletico Madrid.

Soulé e Huijsen: la next gen finanza il mercato Juve

Nel frattempo, con l’incasso di Matias Soulé e con quello della cessione di Dean Huijsen al Bournemouth, la Juventus, che oggi scende in campo per la prima volta sotto la guida di Thiago Motta nell’attesa sfida con il Norimberga, incassa una cinquantina di milioni. Un tesoretto che Giuntoli è pronto a reinvestire subito sul mercato. Il primo colpo in canna è quello con il Nizza per Jean-Clair Todibo, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore sulla base di un prestito onero a 5 milioni di euro e riscatto fissato intorno ai 30 milioni.

Per il vero sogno e obiettivo dell’estate bianconero, Teun Koopmeiners, occorrerà convincere l’Atalanta e, probabilmente, liberare qualche altra casella (vedi Federico Chiesa, ovviamente), quantomeno per avvicinare i 60 milioni di euro richiesti da Percassi per privarsi dell’olandese. Il tutto senza dimenticare Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Galeno del Porto. Per assicurarsi le prestazioni dell’uno o dell’altro, potrebbero non bastare 40 milioni di euro.