Juventus, Motta già le canta a tutti: il video del tecnico diventa virale

Discorso motivazionale e poi un brano in portoghese intonato davanti ai giocatori nel ritiro di Herzogenaurach: il nuovo allenatore bianconero conquista la platea e i social

Neanche Thiago Motta si è sottratto al rito del karaoke a cui devono sottoporsi i nuovi arrivi della Juventus: nel ritiro di Herzogenaurach il nuovo allenatore ha intonato una canzone in portoghese conquistando la platea composta dai suoi giocatori e membri dello staff. Il video è divenuto rapidamente virale sui social.

Juventus, Thiago Motta e il rito del karaoke in ritiro

Per un allenatore entrare in una nuova squadra significa trovare il giusto feeling con il nuovo ambiente, lo staff tecnico, i giocatori. Alla Juventus, ma anche in molte altre squadre, si adotta una terapia d’urto per rompere il ghiaccio e fare gruppo: il karaoke. Un rito al quale neanche Thiago Motta ha potuto sottrarsi: nel ritiro di Herzogenaurach il nuovo allenatore bianconero s’è esibito davanti ai suoi giocatori, scatenando l’entusiasmo della platea.

Juventus, il messaggio e la canzone di Thiago Motta per la squadra

Le immagini di Thiago Motta sono poi diventate rapidamente virali sul web. La Juventus ha pubblicato il video dell’esibizione del tecnico sui suoi canali social e ovviamente il filmato è stato commentato e condiviso da centinaia di tifosi. Il video si apre con un discorso motivazionale, ma anche di ringraziamento, del tecnico ai giocatori. “Prima vi ringrazio per il lavoro fatto – le parole di Motta ai giocatori il tempo è passato veloce, soprattutto per me. L’impegno, la responsabilità, lo stare insieme… in questo ambiente si lavora molto bene. Dobbiamo continuare così”.

Juventus, il video di Motta virale sul web

Il video, pubblicato oggi dalla Juventus, ha generato i commenti entusiasti dei tifosi della Juventus. “Grande mister! È il primo che vuole fare gruppo”, il commento di TheLaz. “E facciamo calcio!”, esulta Domenico citando il tormentone di Daniele Adani. “Che bel gruppo…”, scrive Marco. “Queste sono le vibes da 5 trofei annuali…”, si augura Ticinum. “Onestamente nessun allenatore gasa come Motta, manco Guardiola”, il commento di Pietro. Puntuale, poi, il paragone con Massimiliano Allegri: “A livello umano è stato fatto un upgrade incalcolabile”, il parere di Paolo.