Calciomercato - Salvadanaio Juve per Koopmeiners, Huijsen in Premier e Soulè alla Roma: sondaggio Tottenham per Chiesa

I bianconeri si preparano all'assalto a Koopmeiners ed a chiudere per Todibo, Giuntoli a casa Adeyemi: i giallorossi aspettano di cedere Abraham e puntano su Dovbyk del Girona

Il calciomercato entra decisamente nel vivo, e tra le squadre più attive ci sono sicuramente Juventus e Roma: entrambe vogliono voltare decisamente pagina rispetto alle ultime annate, e stanno lavorando alacremente per consegnare quanto prima rose complete a Thiago Motta e De Rossi.

Juve: tesoretto Huijsen e Soulè

Sull’asse Roma-Torino sta per chiudersi il primo affare, ossia il passaggio di Matias Soulè in giallorosso dopo un lungo tira e molla. Come riporta Sky Sport, mancano gli ultimi dettagli riguardanti i bonus e la percentuale sulla futura rivendita. In ogni caso, la Juventus potrà ottenere una cifra tra i 30 ed i 35 milioni, ossia quanto richiesto in origine. I bianconeri stanno anche per cedere Huijsen al Bournemouth: l’olandese classe 2005, naturalizzato spagnolo, si trasferirà in Premier League per circa 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita per i bianconeri.

Chiesa, sondaggio del Tottenham

Un doppio affare che consentirà innanzi tutto a Giuntoli di presentare un’offerta congrua al Nizza per Todibo, con il quale esiste da tempo un accordo, ma anche di iniziare a muoversi concretamente sul fronte Koopmeiners, forte anche di una imminente cessione di Chiesa. Le parole sibilline di oggi rilasciate da Thiago Motta hanno fatto capire ancora di più che il giocatore andrà via, ed è notizia di oggi di un sondaggio del Tottenham per l’attaccante, per il quale potrebbe fare alla Juventus un’offerta di circa 30 milioni.

Giuntoli a casa Adeyemi

Ed il dg bianconero avrebbe già in mano il sostituto: si tratta di Karim Adeyemi, per il quale Giuntoli ha messo a segno un vero e proprio blitz oggi a Monaco di Baviera nella residenza di famiglia dell’attaccante del Borussia Dortmund, a un paio di ore di macchina dal ritiro della Juventus in Germania. Giuntoli, insieme al suo braccio operativo Giuseppe Pompilio, ha incontrato i genitori di Karim: visita mirata a comprendere la innanzi tutto la disponibilità del classe 2002, che il Borussia Dortmund valuta almeno 35 milioni.

La Roma punta Dovbyk

Ma anche la Roma, oltre a Soulè, si sta muovendo in particolare per quanto riguarda il settore offensivo. Abraham è in partenza, anche se da sistemare: i giallorossi chiedono una cifra vicina ai 30 milioni (trattabili), e per ora non si è avvicinato nessuno a tale richiesta. In Italia il club più interessato era il Milan, ma l’arrivo di Morata ha naturalmente raffreddato la trattativa. Ma la Roma si sta muovendo per il sostituto: si è infatti riaperta la pista Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, che non avrebbe più trovato l’intesa con l’Atletico Madrid.

Dovbyk, il Girona fa il prezzo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, manca l’accordo sui termini finali del contratto e sulle commissioni. West Ham e Roma hanno fiutato aria di crisi. Il d.s. Ghisolfi ha così iniziato a mettersi in contatto con l’agente dell’ucraino trovando il gradimento del giocatore che attualmente guadagna 1,3 milioni netti a stagione. A Roma ne prenderebbe più del doppio: il problema starebbe nel cartellino del giocatore, perchè il Girona aveva chiesto 40 milioni all’Atletico Madrid e senza la cessione di Abraham, difficilmente i giallorossi potranno far fronte ad un simile esborso.

