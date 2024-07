Lukaku fa arrabbiare i tifosi di Inter e Roma: cancellate tutte le foto con le sue ex squadre

Il belga fa sparire da Instagram gli scatti con le maglie dei suoi vecchi club, compresi Everton e Manchester United: sembra ormai pronto alla nuova avventura con Conte a Napoli.

Nel futuro di Romelu Lukaku dovrebbe esserci il Napoli del suo allenatore preferito, Antonio Conte: si fanno sempre più insistenti le voci relative a un accordo già raggiunto col club azzurro per sei milioni a stagione, con stipendio ridotto rispetto a quanto previsto dal contratto col Chelsea, che ancora detiene il suo cartellino. Di certo, nel presente e nel passato di Big Rom non c’è più…niente. Cancellate all’improvviso tutte le foto del centravanti belga con le sue vecchie squadre. Nell’account ufficiale Instagram di Lukaku, ormai, ci sono soltanto sei scatti in cui il bomber è vestito in modo casual, senza riferimenti calcistici.

Lukaku e l’indizio di mercato: pronto per il Napoli

Un segnale, forse, di un nuovo inizio. Lukaku, molto probabilmente, ha fatto intendere una volta di più di voler dar impulso a una nuova avventura insieme all’allenatore che meglio ha saputo sfruttare le sue caratteristiche. Il belga scalpita, spera che Napoli e Chelsea raggiungano in fretta l’intesa. Ha voglia di raccogliere il testimone da Victor Osimhen e per ricongiungersi al tecnico salentino ha fatto sapere di essere pronto persino a decurtarsi lo stipendio. Per cui, tabula rasa con tutti gli scatti del passato. Una decisione drastica e che non ha fatto certamente piacere ai “vecchi” tifosi di Big Rom.

Big Rom cancella da Instagram il suo passato

Spariti gli scatti di inizio carriera con l’Everton, il club di Liverpool che lo ha lanciato in Premier League. Scomparsi quelli col Manchester United, la formazione con cui ha respirato aria di grande – anzi grandissimo – calcio. E spariti, naturalmente, gli scatti delle vittorie con l’Inter, quelli con la maglia del Chelsea, pure quelli – più recenti – della sua breve ma intensa esperienza alla Roma. Tutti cancellati attraverso uno dei tanti, frequenti colpi di mano dell’attaccante di origine congolese. C’è spazio solo per il futuro, evidentemente, nelle aspettative di Lukaku. Un futuro che dovrebbe, o meglio potrebbe, tingersi di azzurro molto presto.

La delusione dei supporter dell’Inter e della Roma

Delusi, comprensibilmente, i tifosi delle precedenti squadre italiane di Lukaku. A cominciare da quelli dell’Inter. “Ha sempre speso belle parole per l’Inter e poi è scappato, adesso ha persino rinnegato quell’esperienza cancellandola dalle sue esperienze”, la riflessione di un fan nerazzurro piuttosto sconcertato. “Io sto ancora aspettando che spieghi il suo addio dopo la finale di Champions”, un altro commento. Amarezza anche nei commenti dei romanisti. “Cosa significa questo gesto? Non conta niente quanto ha condiviso con noi?“. E ancora: “Eterno incoerente, non si rinnega mai il passato”.