Roma, ennesimo messaggio criptico di Lukaku: obiettivo Lautaro? I tifosi dell’Inter tornano all’attacco

L’attaccante della Roma, Romelu Lukaku, posta l’ennesimo messaggio poco chiaro sui suoi canali social: l’addio ai giallorossi sembra ormai a un passo e per qualcuno il riferimento è Lautaro Martinez

Romelu Lukaku in versione poeta. L’attaccante della Roma torna sui social e lo fa a modo suo con un messaggio che è da decifrare più che da leggere e finisce un’altra volta nel mirino dei tifosi dell’Inter, che quell’addio che assomigliava più a una fuga proprio non glielo hanno perdonato. Soprattutto se quelle parole sono indirizzate a un beniamino come Lautaro Martinez.

Lukaku: indizio o messaggio?

L’ultimo messaggio arriva a mezzo social per Romelu Lukaku. Dopo il burrascoso addio all’Inter nella scorsa stagione, l’attaccante belga ha promesso in più di una circostanza di rivelare tutta la verità, una promessa che almeno al momento non è stata ancora mantenuta mentre sono arrivati messaggi criptici del bomber come nell’ultima storia su Instagram: “Alcune persone ti vogliono bene. Alcune persone amano starti accanto. Altre persone amano quello che puoi fare per loro. Capisci la differenza”.

Lukaku: vicino l’addio alla Roma

Difficile capire chi sia il destinatario o i destinatari del post di Romelu Lukaku. Quello che è certo è che l’attaccante belga potrebbe essere alla fine della sua esperienza con la maglia della Roma. Una stagione cominciata benissimo per Big Rom capace di entrare subito nel cuore dei tifosi giallorossi ma che non è proseguita nello stesso modo con il suo impatto in campo, soprattutto dopo l’arrivo di Daniele De Rossi che è stato meno importante. Il club capitolino non avrebbe problemi a trattenerlo ma i 45 milioni che servono per riscattarlo sono fuori portata in questo momento, soprattutto se non ci dovesse essere la qualificazione in Champions (che ora dipende solo dall’Atalanta).

I tifosi dell’Inter non perdonano Lukaku

Ennesimo messaggio, ennesimo “rebus” da decifrare, c’è chi pensa che il belga faccia riferimento a Lautaro Martinez e i tifosi dell’Inter tornano all’attacco. L’addio della scorsa stagione non è proprio andato giù ai fan nerazzurri, le voci su un possibile approdo alla Juve ancora meno e quella che sembrava una storia d’amore si è rivelata una separazione decisamente velenosa. E anche in questa occasione arrivano immancabili gli attacchi: “Devi parlare? E parla”, gli suggerisce Pasquale. Mentre c’è chi scrive: “E’ finito il campionato e ricominciano le pagliacciate”. E ancora: “Ce l’ha con Lautaro e dovrebbe stare solo zitto”.