Norimberga-Juventus, il battesimo di Thiago Motta tra liti di mercato e casi bollenti

Primo test stagionale per i bianconeri, protagonisti tra campo e mercato: già pronto Vlahovic, in attesa degli altri nazionali. Soulé ai saluti

Dopo aver vissuto i primi giorni di ritiro alla Continassa, la Juventus di Thiago Motta è volata in Germania per proseguire la preparazione presso il quartier generale di Adidas, a Herzogenerauch, onorando un accordo presente nel contratto con lo sponsor tecnico tedesco. Domani, il primo test stagionale contro il Norimberga di Miroslav Klose, formazione di Zweite Bundesliga contro cui il tecnico italo-brasiliano raccoglierà indicazioni tattiche importanti, in attesa di novità dal mercato. Soulé è ormai al passo d’addio.

Juventus, primo test stagionale contro il Norimberga: la prima formazione di Motta

Juventus pronta a scendere in campo al Max-Morlock-Stadion di Norimberga, dove sarà ospite dell’undici allenato da Miro Klose, che ha scelto di ripartire dalla Serie B tedesca dopo essere stato vicino alla panchina della Lazio di Claudio Lotito. La Vecchia Signora, impegnata tra sedute atletiche e lavoro di natura tattica, ritroverà soltanto nei prossimi giorni i giocatori che sono stati protagonisti con le rispettive nazionali, tra Euro 2024 e Coppa America.

È già rientrato Dusan Vlahovic, che ha metabolizzato la prematura eliminazione della Serbia dall’Europeo e ha immediatamente raggiunto il gruppo allenato da Thiago Motta, al termine di un breve periodo di vacanze. Sarà lui il punto di riferimento avanzato anche nella stagione 2024/25. Buone le prime impressioni per quanto concerne Khephren Thuram, figlio d’arte che sarà subito protagonista nell’amichevole in programma domani.

Chance per Thiago Djalò al centro della retroguardia, con Gatti a completare il tandem difensivo e il giovane Barbieri a presidiare la corsia destra. Sul versante opposto spingerà Andrea Cambiaso, provato sempre in quel ruolo nei primissimi giorni di ritiro. In mezzo al campo, spazio a Thuram e Fagioli, con Manuel Locatelli in cabina di regia. L’ex Sassuolo vuole dimenticare la mancata convocazione in nazionale per Euro 2024. Davanti, un trio tanto inedito quanto esotico: Adzic si gioca il posto con Sekulov, mentre Weah e Vlahovic sembrano sicuri di una maglia. In porta, esordio per Michele Di Gregorio, arrivato per sostituire il partente Szczesny.

Ecco la prima formazione di Thiago Motta:

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Barbieri, Gatti, Djalò, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Fagioli; Weah, Vlahovic, Adzic. All. Thiago Motta.

Dove vedere Norimberga-Juventus in diretta tv e streaming

L’amichevole Norimberga-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Sull’omonima piattaforma, che detiene i diritti televisivi di tutta la Serie A 2024/25, sarà possibile accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. L’app di DAZN è presente su ogni comune smart tv e nella sezione “App” della Home di SkyQ, per tutti gli abbonati Sky. Calcio d’inizio previsto per le ore 17.00, con aggiornamenti in tempo reale su risultato, azioni salienti e tabellino del match, qui su Virgilio Sport e sui canali ufficiali del club bianconero. Highlights disponibili su YouTube poco dopo il fischio finale.

Mercato Juve: Soulé alla Roma, Chiesa resta un’incognita

Dopo un avvio incandescente, il mercato della Juventus ha vissuto in queste due settimane una fase di stallo, condizionata dalle situazioni di Matias Soulé e Federico Chiesa, giocatori che potrebbero lasciare Torino entro la fine della sessione estiva. Al passo d’addio, infatti, c’è proprio il fantasista argentino, che vuole fortemente la Roma di Daniele De Rossi: dopo l’ultimatum del ds giallorosso Florent Ghisolfi, la Juve ha raggiunto un’intesa di massima con il club capitolino, sulla base di 26 milioni di euro, più 2 di bonus facilmente raggiungibili e altri 2 milioni legati ad alcuni obiettivi di squadra. A queste cifre, va associato anche un 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore, valutato in partenza 35 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli avrà così un tesoretto importante da reinvestire sul mercato, dove l’obiettivo numero uno resta sempre Teun Koopmeiners, duttile centrocampista dell’Atalanta che potrebbe consentire alla mediana di Thiago Motta di fare il salto di qualità, dopo gli acquisti di Thuram e Douglas Luiz. Nell’idea dell’ex centrocampista di Inter e Genoa, l’olandese sarebbe l’uomo giusto per interpretare il ruolo di trequartista, alle spalle di Vlahovic, in un camaleontico 4-2-3-1. Per strapparlo alla Dea, però, servono più di 50 milioni di euro.

Sul fronte uscite, Arthur è finito nel mirino del Como, ma i lariani hanno chiesto alla Juve di partecipare al pagamento dell’ingaggio dell’ex Fiorentina. In lista di sbarco anche il giovane Huijsen, non convocato per il training camp in Germania e vicino a firmare per il Bournemouth in Premier League: 15 milioni di euro più 3 di bonus per Giuntoli. Fuori dal progetto anche Mattia De Sciglio, che ha completamente smaltito l’infortunio al ginocchio e potrebbe persino risolvere il suo contratto con la Juve, qualora non trovasse una sistemazione. Per Chiesa, decisivo il mese di agosto: cessione o rischia di iniziare il campionato in scadenza di contratto, con il serio rischio di lasciare i bianconeri a parametro zero nel 2025.