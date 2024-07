Juve, il Tottenham non molla Chiesa: asse Mckennie-Nico Gonzalez con la Fiorentina

Secondo l'emittente tedesca di Sky, gli spurs potrebbero fare un'offerta per il numero 7: intanto i bianconeri pensano a sostituirlo e spunta una nuova ipotesi

Dopo una prima fase pirotecnica, adesso il mercato della Juventus sta vivendo un momento di stallo. Una stasi quasi forzata, perché questo è il momento delle cessioni, come testimoniato dagli addii di Hujisen e Soulè.

Juve, Chiesa aspetta il Tottenham

Eppure, presto il momento degli arrivi dovrà tornare a prevalere sulle partenze, perché la rosa bianconera presenta ancora numerose lacune. In particolare, a breve potrebbe crearsene un’altra in attacco, perché Federico Chiesa aspetta soltanto l’offerta giusta per salutare Torino. Come riportato da Sky Sports Deutschland, il Tottenham sta continuando a corteggiare l’attaccante in uscita dalla Juventus: già avviati i contatti con Fali Ramadani, ma c’è da trovare l’intesa con la Vecchia Signora. I bianconeri vorrebbero incassare almeno 25-30 milioni, ma il contratto dell’azzurro in scadenza nel 2025 potrebbe convincere il club ad accontentarsi di una cifra inferiore.

Juve, al via il casting per la fascia

Mai veramente decollata l’ipotesi di uno scambio con Raspadori, perché Chiesa vorrebbe giocare la Champions: potrebbe accontentarsi anche dell’Europa League, competizione che giocherà il Tottenham, ma il palcoscenico della Premier League sarebbe sicuramente stimolante per il figlio d’arte. Naturalmente Chiesa andrà rimpiazzato, così come Soulè: i nomi che circolano sono molti, come Adeyemi, Galeno e Conceicao. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche quello di Nico Gonzalez della Fiorentina.

Nico Gonzalez in orbita Juve

Come riportato da Fabrizio Romano, il club bianconero ha avviato i contatti con gli agenti dell’esterno della Fiorentina, prima alternativa a Karim Adeyemi. Thiago Motta apprezza molto l’argentino che ha già aperto la porta a un possibile trasferimento a Torino. Sulle tracce del calciatore c’è anche l’Atalanta, che è però al momento bloccata in attesa di finalizzare alcune operazioni in uscita.

Mckennie, idea Fiorentina

E l’accordo con la Fiorentina potrebbe essere facilitato indirettamente da una cessione: Weston Mckennie, dopo aver rifiutato l’Aston Villa nello scambio con Douglas Luiz, rimane uno dei calciatori con più mercato. E la sua nuova destinazione potrebbe essere proprio la Fiorentina: i bianconeri chiedono 8-10 milioni per il centrocampista e i viola, che a loro volta potrebbero proporre Nico Gonzalez come operazione svincolata, sarebbero interessati ad imbastire un’operazione e portare nelle casse della Juve qualche milione utile per finanziare il mercato.

Juventus, la decisione di Thiago Motta su Chiesa