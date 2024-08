Juventus, la caccia al colpevole dura poco: i tifosi bocciano Vlahovic

Dopo l'ultima amichevole precampionato contro l'Atletico scatta allarme rosso in attacco, in attesa di nuovi arrivi preoccupa la condizione del serbo

Thiago Motta promosso a metà, la Juve bella solo a tratti e solo nel primo tempo ma l’amichevole persa contro l’Atletico Madrid, ultimo test precampionato prima del debutto di lunedì prossimo con il Como, lascia tanti punti interrogativi e qualche domanda inevasa sulla condizione generale della squadra, largamente incompleta in attesa di altri colpi di mercato.

Le note positive della Juventus

Se ha convinto Yildiz, messo da Motta al centro del progetto, e se l’impostazione e la mano del tecnico italo-brasiliano si cominciano a vedere con buone trame di gioco, preoccupa l’attacco dove manca chi concretizza la manovra e per i tifosi il colpevole numero uno del ko con gli spagnoli è Dusan Vlahovic, il giocatore più costoso della rosa. Il serbo si è divorato un gol fatto nel primo tempo ed è apparso in giornata-no. In generale benino nel primo tempo, ma poco incisivi nella ripresa i bianconeri: il calo fisico è evidente e molte individualità non riescono più a far vedere buone cose.

I tifosi attaccano Vlahovic

Fioccano le reazioni sui social: “Giuntoli più che pensare alle fasce dovrebbe pensare a un vero centroavanti” e poi: “La mano di Thiago si vede già in tante cose. Speriamo che Vlahovic si svegli perché non si possono sbagliare certi gol” e anche: “Si vede l’impronta del nuovo allenatore ma serve un attaccante coi piedi buoni” e ancora: “Giochiamo bene, se avessimo un attaccante serio sarebbe meglio ma purtroppo ne abbiamo uno con i cromosomi XX”

C’è chi scrive: “si è visto un netto miglioramento rispetto alle partite precedenti. Certo se magari lì davanti senza dare colpe a nessuno, Vlahovic, riuscissimo a segnare sarebbe meglio. Comunque servono rinforzi” e anche: “Interessante la fase offensiva ma sul tridente d’attacco meglio stendere un velo pietoso“, oppure: “Ma Vlahovic ha preso troppo sole quest’estate o è ubriaco?” e ancora: “Personalmente proporrei uno scambio al Napoli: Oshimen per Chiesa e Vlahovic”

Il web è scatenato: “La Fiorentina ci ha rifilato 3 pacchi grossi quanto una casa: Bernardeschi, Chiesa e…Vlahovic. Non fatevi fregare anche con Nico Gonzalez. Grazie” e poi: “Di che marca sono i ferri da stiro che ha indossato al posto dei piedi oggi Vlahovic?” e anche: “Problema da risolverle sempre quello di Vlahovic perde sempre troppi palloni e non fa salire la squadra” e infine: “Vlahovic oltre che scarso è anche stupido. Sui palloni si nasconde dietro tre difensori invece che venire incontro alla palla”