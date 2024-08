Juventus-Atletico Madrid 0-2: male Vlahovic, disastro Cabal, funziona Thuram

La Juventus non brilla nell'ultimo test precampionato. Ritardo per Thiago Motta che non riesce ad imporre ancora un meccanismo convincente

Più ombre che luci per la Juve nell’ultima amichevole precampionato: finisce 0-2 con l’Atletico Madrid. Dopo un primo tempo caratterizzato da ritmi bassi e pochi spunti offensivi da parte di entrambe le squadre, nel secondo tempo è Joao Felix a realizzare la rete del momentaneo 1-0 battendo Di Gregorio sul suo palo con un destro a mezz’altezza, forte e dall’interno dell’area. I bianconeri, schierati a specchio con il 4-2-3-1, trovano per tutta la gara pochissime soluzioni offensive e assumono un atteggiamento tattico più ‘allegriano’ che in stile Thiago Motta-Bologna. La Juventus subisce nel finale anche la rete del 2-0 su rigore, realizzato da Correa, dopo una clamorosa palla persa a centrocampo da Fagioli in ripartenza e fallo commesso da Cabal su ripartenza di Giuliano Simeone.

La beffa di Le Normand

Esordio per il difensore spagnolo Le Normand con la maglia dell’Atletico Madrid. L’ex Real Sociedad ha disputato 45 minuti risultando tra i migliori in campo e con una media del 100% di passaggi riusciti. In passato proprio la Juventus era sulle tracce del giocatore. Stessa cosa per Joao Felix, a lungo corteggiato dalla Vecchia Signora, che quest’oggi ha segnato la rete dell’1-0.

Contro gli spagnoli, per i bianconeri restano sempre out gli esclusi dal progetto. Fuori anche Milik, ma per problemi fisici.

I Top e flop della Juventus

Di Gregorio 5.5. Preciso nei passaggi brevi e nei rinvii, non compie parate particolari. Può far meglio sul posizionamento del gol subito da Joao Felix sul suo palo.

Bremer 5.5. Gioca in posizione inedita da terzino destro nella difesa a quattro. Qualche sbavatura nel primo tempo in fase di impostazione che favorisce i contropiede dell'Atletico.

Cabal 5. Causa un rigore evitabile all' 84′ commettendo fallo su Giuliano Simeone in ripartenza.

Causa un rigore evitabile all’ 84′ commettendo fallo su Giuliano Simeone in ripartenza. Thuram 6.5. E’ il migliore in campo della Juventus: nel centrocampo a due spazia su tutto il fronte e si rende una diga invalicabile. Ha vinto più sfide (3) individuali durante la partita.

Fagioli 5. Perde una palla clamorosa a centrocampo da cui parte un contropiede offensivo dell'Atletico che porta ad un rigore subito ed alla rete del 2-0.

Douglas Luiz 6. Gioca in posizione di trequartista centrale ma non trova spunti offensivi particolari e degni di nota.

Gioca in posizione di trequartista centrale ma non trova spunti offensivi particolari e degni di nota. Yildiz 6. Gioca in posizione di ala sinistra e spazia su tutto il fronte, rapido nei contropiede e tenace nei recuperi di palla ma non trova la rete. Puliti gli scambi sotto rete con i compagni.

Vlahovic 5. Il peggiore in campo: ritmi troppo bassi e in posizione offensiva risulta spesso più un peso che un giocatore funzionale al gioco.

Atletico Madrid- Juventus: il tabellino del match

Atletico Madrid: Moldovan; Witsel, Azpilicueta, Le Normand (46′ Reinildo), Riquelme (63′ Giuliano), Lino (63′ Kostis), Koke, De Paul (46′ Serrano), Llorente, Griezmann (46′ Joao Felix), Sorloth (46′ Correa). A disposizione: Rubio, Gomis, Taufyk, David M., Munoz. Allenatore: Simeone.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer (73′ Danilo), Cabal; Locatelli (73′ Fagioli), Thuram; Weah, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Sekulov, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

Reti: 47′ Joao Felix, 85′ Correa

Note. Ammoniti: Serrano

Stadio: Goteborg (Svezia)

