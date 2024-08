Il post della Juventus su Allegri riaccende il dibattito infinito tra i tifosi

Per i tifosi bianconeri l'ex allenatore è ancora oggetto di spaccatura e di polemiche: le tante critiche e i messaggi per il tecnico livornese

“Buon compleanno Massimiliano”. Gli auguri di buon compleanno possono ad oggi anche ‘scalfire’ la serenità di una tifoseria. Come? Tramite un messaggio via social dedicato dalla Juventus al proprio ex allenatore, in occasione del suo compleanno, che però ha lasciato la Vecchia Signora nel peggiore dei modi tra liti societarie, disguidi continui con il ds Giuntoli (che non ha mai voluto né apprezzato) e l’accordo finale con la società sulla buonuscita. Per il club bianconero sembra però tutto archiviato ed Allegri, ancora oggi, trattato come un personaggio che ha fatto parte della storia del club ma per i tifosi è bufera sui social.

I tifosi della Juve restano spaccati sul post auguri Allegri

Basta nominare Allegri per i bianconeri che si ha una tifoseria completamente spaccata. Il post di auguri della Juventus ha generato sui social un forte contrasto di idee. C’è chi scrive: “Magari ti avessero FATTO UNA SQUADRA COMPETITIVA come stanno facendo al PANETTONE INTERISTA”. E ancora: “L’allenatore di tutti. Riportatelo a casa!” C’è poi chi scrive: “E ricordiamo a tutti che l’antiallegriano, quindi non juventino, non ha potuto gioire di uno dei 3 periodi d’oro all time bianconeri. What a time not to be alive.”

Molti tifosi sostengono ancora Allegri: “Tantissimi auguri di buon compleanno a colui che in questi ultimi due anni ha fatto da parafulmine a tutti, in campo e fuori, difendendo la Juventus da chiunque Buon compleanno mister.” E ancora: “Alcuni di noi sono ancora con te, Max.” E infine: “Mi raccomando, date fondo alle vostre frustrazioni imbecilli da tastiera.”

Parte dei tifosi bianconeri attacca la Juve per post Allegri

Sono anche molti però i tifosi che si schierano contro l’ex tecnico: “Macs Allegri in 3 stagioni in bianconero 1 trofeo Andrea Pirlo in 1 stagione in bianconero 2 trofei, senza creare nessuna polemica possiamo dire che Macs Allegri appartiene alla categoria dei vari Del Neri? Livello medio-basso. Il peggior mister di sempre.” C’è chi ironizza e cavalca l’onda di Cassano contro Allegri: “100 di questi giorni, Macs, sempre rigorosamente lontano dalla Juventus.” C’è poi chi chiede alla società di eliminare il post: “Ma cancellate sta me..a e questo post immediatamente!!!”

Non si placano le polemiche, c’è chi sostiene e chi attacca ancora Allegri: “Auguri Max… uomo che ha contribuito a portare 5 scudetti… uno dei più vincenti della nostra storia… Gli juventini VERI oggi ti fanno gli auguri e ti sono grati per i successi che ci hai fatto vivere.” Altri tifosi scrivono invece: “Ma cosa fate maledetti mi avete già rovinato la domenica con questo post.”

E ancora: “Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus F.C. sto ancora godendo per questo post…” E infine: “Allegri, la nostra peggior disgrazia dopo Andrea Agnelli. 17 maggio godo ancora”.

Massimiliano Allegri attende la Nazionale dopo calcio arabo

A metà giugno l’ex allenatore della Juventus è stato ad un passo dal firmare con l’Al Ittihad con un contratto faraonico che gli era stato proposto. Svanita l’opportunità Arabia Saudita, per l’ex tecnico bianconero è giunto il momento di attendere e nelle mire c’è la Nazionale italiana ora allenata da Luciano Spalletti. Per Allegri potrebbe essere un’opportunità d’oro allenare gli Azzurri ma non sarà possibile prima della nomina del neo presidente della Federcalcio, carica ricoperta attualmente da Gravina che resterà fino a Marzo 2025.