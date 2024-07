Juventus, Vlahovic è un salasso: costa più di Lautaro, Thuram e Taremi messi insieme

I bianconeri dovranno mettere a bilancio complessivamente 41 milioni per pagare il serbo, più soldi di quanto spende l'Inter per tutti i suoi bomber

Caro Dusan, quanto mi costi. La nuova Juventus di Thiago Motta riparte dal suo bomber. Vlahovic sarà il punto fermo dell’attacco bianconero, titolare fisso di una squadra che invece sarà profondamente rinnovata in tutti i reparti ma trattenere il serbo è costato non poco alla Vecchia Signora.

Vlahovic pronto a prendersi la Juve dopo Euro2024

L’attaccante è tornato dalle vacanze ed è pronto a prendersi la Juve. Smaltita la delusione per Euro2024, dove la sua Serbia non ha fatto una grande figura, il bomber ha ricaricato le pile e già domani nell’amichevole col Norimberga dovrebbe giocare dal 1′. Per Thiago Motta deve essere il punto terminale della manovra in attesa che Giuntoli completi la rosa sul mercato.

Quanto è costato Vlahovic

Arrivato alla Juventus nel gennaio del 2022 Vlahovic è stato acquistato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più ulteriori 10 di commissioni e altri 10 di potenziali bonus. Il giocatore ha firmato un contratto con stipendio a crescere da 7 milioni iniziali fino ai 12 milioni di euro netti che guadagnerà in questa stagione. Cifra che al lordo si traduce in oltre 22 milioni di euro. Considerando anche la quota ammortamento da quasi 19 milioni di euro, il costo che la Juventus dovrà sostenere per il centravanti nel 2024/25 sarà di oltre 41 milioni.

Vlahovic più costoso di tutti i bomber dell’Inter

Attualmente, si tratta del calciatore più costoso in Serie A. Calcioefinanza, per fare un paragone con una competitor, evidenzia come il reparto offensivo dell’Inter di Simone Inzaghi pesa sui conti del club nerazzurro esattamente quanto Vlahovic da solo. Considerando in ordine di costo Lautaro Martinez (con stipendio già alzato per l’imminente rinnovo), Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, il costo complessivo delle quattro punte tocca i 41,9 milioni di euro. Davanti a tutti si trova Lautaro Martinez, che con il rinnovo peserà oltre 19 milioni. Seguono Thuram e Arnautovic, rispettivamente a 9,3 e 7,9 milioni e chiude Taremi a 5,5 milioni.