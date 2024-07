Inter, Marotta non dimentica: le parole su Conte, Lautaro e Gudmundsson

Tanti i temi toccati dal presidente nerazzurro ai microfoni di Sky, c'è spazio anche per l'ex tecnico passato al Napoli e per le mosse di mercato

Squadra che vince non si cambia. Al massimo si ritocca. E Beppe Marotta, in partnership con Piero Ausilio ed il loro staff, ha programmato per tempo i rinforzi da inserire in rosa tant’è che ora il mercato dell’Inter se non fermo è in una fase di pausa ragionata. A fare il punto della situazione ci ha pensato lo stesso presidente del team nerazzurro con tre argomenti in particolare. Anzitutto il rinnovo di Lautaro Martinez, protagonista pure in Coppa America. Poi Conte, prima alleato e oggi avversario ed infine Gudmundsson.

L’organico dell’Inter e i presupposti per la stagione

Interpellato da Sky, Giuseppe Marotta ha spiegato i piani dell’Inter per la nuova stagione in base a quanto fatto finora sul mercato: “Abbiamo confermato quasi totalmente l’organico dell’anno scorso. Abbiamo inserito pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez e abbiamo reso la squadra competitiva per i nostri obiettivi. Abbiamo un ottimo allenatore, abbiamo uno staff sia dirigenziale che tecnico di altissimo livello e un grande pubblico. Con questi presupposti partiamo per la nuova stagione“.

Il rinnovo di Lautaro e l’opzione Gudmundsson

Tra le belle notizie da festeggiare, c’è anche il rinnovo di Lautaro Martinez confermato ufficialmente da Marotta: “Sì, è fatta, abbiamo già raccolto anche la firma. Vogliamo però dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie“. Non sarà suo compagno di squadra, verosimilmente, Albert Gudmundsson per il quale il presidente ha smentito ogni interesse: “Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. In questo momento non fa al caso nostro“.

L’avversario Conte e il Napoli candidato allo scudetto

Trovarsi di fronte Antonio Conte non è mai cosa piacevole. E in pochi lo sanno meglio di Beppe Marotta che ha avuto il condottiero leccese alle sue dipendenze sia alla Juventus che all’Inter: “Più protagonisti abbiamo nel campionato italiano e meglio è. Conte è un bravo allenatore, metterà tutte le sue capacità per una realtà bella come il Napoli, che sarà sicuramente tra le candidate allo scudetto“. Intanto il dirigente sta ragionando su un difensore da regalare ad Inzaghi: le ultime idee portano a Kiwior e Robert Renan.