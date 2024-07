Inter, Moratti pronto a dare una mano a Okatree: la rivelazione di Bedy e gli scenari futuri

L'alta finanza torna a parlare del possibile ritorno di Massimo Moratti alla guida dell'Inter, la rivela di Bedy sulla faccenda e sulle possibilità che si verifichi

Dopo aver scritto pagine indelebili della storia dell’Inter, Massimo Moratti è pronto a riavvicinarsi in maniera importante al nerazzurro. E non che l’ex presidente abbia mai fatto mancare in questi anni, anche solo in veste di tifoso privilegiato, la propria vicinanza e il proprio sostegno.

Moratti è l’Inter è e resterà per sempre un binomio indelebile. Un binomio che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi potrebbe tornare prepotentemente di moda. A rivelarlo è il giornalista di fede nerazzurro e vicino alla famiglia Moratti, Gianluca Rossi, che sul proprio canale YouTube rivela le proprie sensazioni sulla vicenda e la posizione di Bedy Moratti.

Moratti torna alla guida dell’Inter?

La famiglia Moratti nuovamente alla guida dell’Inter. Dopo i fasti del passato, la nostalgia dei tifosi nerazzurri non può non esserci per un presidente capace di regalare colpi importanti e mettere in bacheca numerosi trofei in 18 anni di presidenza, venuti dopo i 13 di papà Angelo. Un legame che nessuno mai cancellerà e sui torna a parlare Gianluca Rossi.

Moratti all’Inter, il binomio torna di moda

In uno dei suoi ultimi video, il giornalista spiega: “Il tema del ritorno dei Moratti all’Inter ogni tanto torna di moda, ma se fino a ieri a parlarne erano i tifosi e i tipi da bar, oggi ne parlano sempre più uomini dell’alta finanza, capitali d’industria e gente di Confindustria e questo mi fa pensare che se ne tornerà a parlare molto”.

La rivelazione di Bedy Moratti

“Ho avuto una telefonata di una mezz’oretta con Bedy l’altro giorno e le ho chiesto se c’è questa possibilità? Mha detto, e autorizzato a dire che, ‘noi, come famiglia Moratti, il nostro dovere per gli interisti lo abbiamo fatto...’ e mi pare che abbia ragione. Se Massimo avesse dieci anni di meno, potrei anche crederci, però questo parlarne negli ambienti della finanza un dubbio me lo fa venire. Ora c’è il fondo OakTree, ma siamo sicuri che nel 2027 non si sbarazzerà dell’Inter dalla sera alla mattina?”.

Rossi chiude a un ritorno di Moratti

“Quello che ho percepito dalla telefonata con Bedy – ha concluso Rossi – è che la famiglia Moratti non la vedo di nuovo all’Inter. Proprio sulla scorta della fermezza con cui mi ha detto quella frase. Sì, Massimo sta meglio e cammina ancora accanto all’Inter, ma i figli mi pare che non siano così colpiti dall’amore per l’Inter anche solo da chiedere a OakTree di essere anche loro parte come famiglia di questo nuovo progetto? Però, tutte le cose belle finiscono… credo che nelle prossime settimane se ne tornerà a parlare, ma lo dico ora: mi sento di escludere la cosa. Quindi, famiglia Moratti e Inter? Basta così“.