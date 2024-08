Milan, Morata cambia esultanza dopo separazione, la reazione di Alice Campello

Il bomber spagnolo già idolo di San Siro dopo il gol al Toro ma ci sono ancora i postumi nella sua esultanza della rottura con l'influencer veneta

E’ entrato dopo un’ora di gioco e da quel momento il Milan ha svoltato. Alvaro Morato ha debuttato a San Siro con la sua nuova maglia, prendendo il posto di Jovic, ha segnato un gol annullato per fuorigioco e poi quello invece buono che ha dato il la alla rimonta contro il Torino. Lo spagnolo si è già preso Milano ma ci sono ancora le conseguenze della sua inaspettata separazione da Alice Campello.

Niente esultanza col cuore per Morata

Il bomber dopo venti minuti dal suo ingresso in campo ha riaperto una gara che sembrava chiusa: deviazione decisiva sul tiro di Reijnders e palla in rete. L’esultanza però ha attirato l’attenzione di tutti. Non è sfuggito il fatto che non Alvaro non abbia ripetuto la sua storica esultanza, la ‘A’ rovesciata e il cuore dedicato alla sua famiglia. Subito dopo il gol Morata ha avuto una discussione con Tameze, che non voleva restituirgli il pallone, ed entrambi sono stati ammoniti da Maresca dopo scintille prolungate.

La promessa di Morata ai tifosi

A caldo, intervistato da Sky, l’attaccante ha ammesso di essere contento a metà: “Non è un esordio bellissimo per il Milan perché abbiamo pareggiato. Volevamo immediatamente mandare un messaggio, ma ne abbiamo comunque dato uno, cioè che la squadra era praticamente morta e l’ha ripresa, e se la partita fosse durata cinque minuti in più avremmo vinto. Ora serve lavorare e dare un cambio di mentalità, perché serve vincere. Partita tosta? Ogni partita di Serie A sarà dura, come ogni gara di Champions e di Coppa Italia. Siamo il Milan e dobbiamo pedalare. È bellissimo giocare a San Siro con questa maglia, ora ho capito cosa voglia dire, anche se speravo di poter vincere. Non posso promettere gol o titoli, ma che darò tutto per la maglia sì”.

La reazione di Alice Campello

Come ha reagito Alice Campello al gol di Morata? La modella, che finora a ogni rete del marito era abituata a storie social, ha scelto la via del silenzio. L’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram la vede in un video mentre gioca coni suoi figli. Nessuna parola, ma solo un cuore nero come commento. Nessuna reazione dei follower, giacchè anche lei – come Alvaro – ha disattivato i commenti. Sulla separazione si è espressa anche Erjona Sulejmani, ex moglie di Dzemaili, che sui social ha accusato duramente i calciatori: “Mai fidarsi di un calciatore perché lui finirà sempre per tradirti”.