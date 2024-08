Alice Campello spiazza tutti con la sua decisione, il retroscena sulle telefonate con Morata

L'influencer, dopo le polemiche legate alla sua separazione con il bomber del Milan, ha disattivato tutti i commenti sul suo profilo Instagram

I riflettori dei media spagnoli restano accesi sulla vicenda di gossip più calda di questi giorni, ovvero la rottura inattesa tra Alvaro Morata ed Alice Campello. Mentre continuano a inseguirsi indiscrezioni più o meno verificate sui motivi della separazione – dal tradimento del bomber, peraltro smentito a più riprese dalla stessa Alice, agli investimenti fatti senza consultare la moglie, emergono novità sulle scelte della donna.

Alice Campello resta a Madrid

Si era letto e scritto che uno dei motivi per cui Morata aveva spinto per andare al Milan fosse la voglia di Alice di riavvicinarsi alla famiglia, che vive a Venezia, ma la fashion blogger ha stupito tutti con la sua decisione. Non solo non seguirà Morata a Milano ma, almeno per ora, rimarrà in Spagna assieme ai quattro figli avuti con l’attaccante.

Secondo la rivista spagnola di gossip “Hola” che riferisce di aver parlato con l’entourage di Alice, la (ex) moglie di Morata avrebbe deciso di restare a Madrid, per garantire serenità e stabilità ai figli, soprattutto i due più grandi (i gemelli Alessandro e Leonardo, di sei anni) che vanno a scuola nonostante uno dei suoi più grandi desideri fosse quello di trascorrere più tempo con la sua famiglia d’origine.

Morata e Campello si sentono ogni giorno

Non solo: la rivista rivela come i due sentano la mancanza l’uno dell’altro e si stiano sentendo tutti i giorni. per il momento Alvaro e Alice non divorzieranno. Vogliono prendersi, dopo un amore di 8 anni di cui 7 di matrimonio, tutto il tempo necessario per capire se la loro separazione sarà definitiva o meno.

Campello disattiva i commenti sui social

Intanto anche Alice, seguendo l’esempio di Morata, ha disattivato tutti i commenti social. Sul suo profilo Instagram appaiono solo le sue foto: le ultime la mostrano con una mise in verde elegante e provocante.