Caso Morata, le rivelazioni di Alice Campello in tv a Telecinco: cosa c'è dietro la rottura

Una giornalista amica della fashion blogger ha raccolto le sue confidenze, la testimonianza della governante della coppia: emergono nuovi retroscena

La rottura tra Álvaro Morata e Alice Campello continua a suscitare scalpore, soprattutto per come è arrivata la notizia , visto che erano una delle coppie più affermate del panorama calcistico, con quattro figli in comune dopo otto anni di relazione. Isabel Rábago, collaboratrice di “Vediamo”, ha potuto chiacchierare con la fashion blogger e ha spiegato tutte le ragioni su Telecinco. Campello si è aperto a Rábago in una conversazione a cuore aperto.

I motivi della separazione tra Morata e Campello

Isabel Rábago afferma di aver avuto una conversazione “piuttosto lunga” con l’influencer e ha rivelato che la rottura è stata consensuale tra i due: “Mi ha chiarito che tutto è avvenuto di comune accordo e che lei era molto consapevole del momento in cui lo avrebbe fatto, ma che doveva essere la prima ad annunciarlo. Inoltre, ha commentato la presunta infedeltà di Álvaro di cui si è parlato nei giorni scorsi: “Non stava con nessuna ragazza, Morata era devastato”.

Alice lascia aperta porta riconciliazione

Tuttavia, secondo Isabel, entrambi stanno attraversando una situazione molto complicata: “Sono profondamente innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato”. Le ragioni che la modella ha spiegato a Rábago riguardo alla fine della loro relazione sono le seguenti : “Siamo due giovani, siamo stati entrambi immaturi quando si tratta di gestire certe situazioni, ci sono molti bambini, momenti di instabilità nel passare da un paese all’altro. .. .”. Inoltre, ha rivelato un fattore psicologico che Alice gli ha raccontato : “La mia depressione postpartum ha influito e anche la sua, cosa che non ci ha permesso di gestire determinate situazioni tra di noi”.

Infine, l’ influencer ha lasciato la porta aperta a una futura riconciliazione: “Ci amiamo infinitamente, l’amore non finisce da un giorno all’altro, ci rispettiamo molto e non cambierà nulla, è ciò di cui entrambi avevamo bisogno adesso. Comunque , so che Álvaro ucciderebbe per me.”

La testimonianza della governante

Un’altra campana afferma invece che Alvaro e Alice erano in crisi da un anno e mezzo e che a nulla sono serviti i continui tentativi per salvare l’unione: da qui la decisione più difficile. A raccontarlo è stata la governante della coppia in esclusiva al programma “TardeAR” al giornalista Andrea Herrero. La donna, che come ha precisato il programma stesso ha parlato su permesso della coppia, ha anche confermato che la rottura non è stata causata da un tradimento: “Non c’è una terza persona. L’ex coppia era in crisi da poco più di un anno e poco, e da un mese era chiaro che volevano separarsi . Non volevano farlo prima perché si amavano così tanto. E avrebbero preso la decisione a causa delle innumerevoli discussioni avute”. I retroscena, insomma, continuano ad emergere.