Morata chiude commenti social, Alice Campello festeggia compleanno Diletta Leotta

Nuove indiscrezioni sulla rottura tra il bomber del Milan e la fashion blogger, anche gli investimenti del milanista tra i motivi della separazione

Nuove indiscrezioni emergono sulla clamorosa rottura tra Alvaro Morata ed Alice Campello: mentre le ultime parole dell’influencer sembrerebbero lasciare una porta aperta per una possibile riconciliazione in Spagna si scava tra i motivi che hanno portato alla separazione.

Morata chiude i commenti sui social

Secondo El Correo le prime incomprensioni nella coppia sarebbero nate dopo alcuni investimenti fatti da Morata con i genitori senza aver consultato la moglie. Non che fosse un problema di soldi ma Alice avrebbe voluto essere consultata. Il proliferare del gossip sulla dolorosa vicenda ha comunque spinto Morata ad un doppio gesto, da un lato è pronto con i suoi legali ad intervenire in caso di articoli lesivi dell’immagine sua e di Alice Campello a cui comunque lo lega un grande affetto, dall’altro ha chiuso i commenti sui social. Possono scrivere solo le persone che Alvaro segue e che, quindi, ben si guardano dal parlare della sua vita privata.

Alice fa gli auguri a Diletta Leotta

Dal canto suo Alice Campello continua a postare messaggi sul suo profilo Instagram ed oggi ha voluto omaggiare Diletta Leotta, sua grande amica, che compie 33 anni. L’influencer ha montato una combo con una serie di foto che le ritraggono insieme assieme al messaggio di felicitazioni per il compleanno.

Una lunga amicizia tra Alice e Diletta

Alice e Diletta sono amiche da tempo: l’ex compagna del bomber rossonero ha partecipato anche al matrimonio della giornalista di Dazn con Loris Karius il 22 giugno a Vulcano. Dopo la cerimonia i neo-sposi sono partiti alla volta di Ibiza, dove Leotta aveva celebrato l’addio al nubilato e dopo la coppia ha trascorso i primi giorni di viaggio di nozze.

La neo-sposa, pronta a debuttare su Mediaset al timone della quarta edizione de reality show La Talpa in autunno su Mediaset Infinity e Canale 5, ha condiviso un selfie su Instagram accompagnato dalla frase “pronta a festeggiare” e questa mattina ha pubblicato gli scatti delle prime candeline spente ieri sera e i primi messaggi di auguri che le sono arrivati via Instagram, a cominciare da quelli di Francesca Muggeri e Vittoria Floresta, sue amiche di lunga data.

Era stata proprio Alice Campello a consigliare (senza successo, visto che è nata una femmina, Aria) come avere un figlio maschio: “Mi ha detto che c’è un modo, tipo quelle cose che raccontano le nonne, che si tramandano di generazione in generazione. La sua teoria sulla posizione da tenere. Non so come fare per edulcorarla, quindi ho deciso che non la edulcorerò. Devi mettere il c**o alla luna durante l’atto – spiegò la Leotta a Cattelan – Non è molto scientifico ma è pratico. Sembrerebbe aver funzionato perché lei ha avuto tre maschi”. Alice Campello in passato è anche intervenuta nel podcast della Leotta, “Mamma Dilettante”.