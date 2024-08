Ronaldo si burla dei 1000 gol di Pelè: "Le mie reti tutte dimostrabili". Rio Ferdinand sbotta: “Che bas…”

Cristiano Ronaldo e la sua ossessione di essere il numero uno: "Ecco perché sono il miglior marcatore della storia del calcio. E voglio raggiungere i mille gol".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’ambizione di Cristiano Ronaldo è sempre stata quella di essere il numero uno, il ‘GOAT’. No, non è affatto un mistero ed è per questo motivo che la stella lusitana dell’Al-Nassr è arrivato a mettere nel mirino anche i mille gol del mito Pelé. Scatenando la reazione di Rio Ferdinand.

Cristiano Ronaldo e la frecciata ai più grandi del calcio

Con il gol su punizione realizzato martedì CR7 è arrivato a quota 899 reti in carriera. Numeri straordinari, pazzeschi. Che testimoniano la grandezza del cinque volte Pallone d’Oro. Ma che sono ancora lontani da quelli della leggenda Pelé, in perenne contrapposizione con Diego Armanda Maradona per la corona del più forte calciatore di tutti i tempi. In una conversazione sul suo neonato canale YouTube con Rio Ferdinand, ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United, Ronaldo ha messo in dubbio il record dei 1281 gol che la Fifa ha attribuito all’asso brasiliano, scomparso il 29 dicembre 2022.

CR7 snobba Pelé: “Sono il miglior marcatore della storia”

Il concetto espresso dal 39enne attaccante dell’Al-Nassr è molto semplice ed è legato ai tempi. Secondo Ronaldo, infatti, il fatto che esistano riprese video dei suoi gol lo distingue dalle leggende che hanno giocato tanti anni fa. Pur senza fare nomi, l’ex Juventus è risultato comunque piuttosto chiaro e diretto: “Presto arriverò a quota 900, ma voglio raggiungere i mille: se non ho infortuni, questa per me è la cosa più importante. Sono il miglior marcatore della storia del calcio: a differenza gli altri, per ogni mio gol esiste un video e quindi ho la possibilità di dimostrarlo”.

La reazione di Rio Ferdinand alla stoccata di Ronaldo

All’affermazione del portoghese ha fatto seguito la reazione di Ferdinand che è scoppiato a ridere apostrofando l’ex compagno di squadra come un “b*****do. Stai parlando di Alfredo Di Stefano, Pelé, Eusebio…”. Ronaldo, divertito, ha replicato: “Se vuoi segnare più gol, posso aggiungere anche quelli in allenamento”. I due hanno stimato che l’attaccante dovrà giocare almeno fino a 41 anni per raggiungere l’agognato obiettivo dei mille gol in carriera, 450 dei quali realizzati con la maglia del Real Madrid.