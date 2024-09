SONDAGGIO - Juventus, Giuntoli promette il rinnovo di Vlahovic ma che cosa vogliono i tifosi bianconeri?

L'attaccante serbo dovrebbe presto firmare il prolungamento di contratto ed essere blindato. Questa è la scelta che vorrebbero facesse la società?

Nonostante le rassicurazioni, e il relativo indirizzo, che il direttore sportivo e dell’area sport della Juventus abbia comunicato in un’intervista onnicomprensiva dei temi che più allarmano la tifoseria bianconera, quel che la sorte riserverà a Dusan Vlahovic non è affatto certo. Insomma, quel che ha tratteggiato Cristiano Giuntoli è accennato, quasi accarezato ma assai distante dalla sua completa definizione nella fase di crisi più delicata per la squadra, dall’avvio della stagione 2024/2025.

Juventus, la strategia di Giuntoli

Giuntoli ha, in un veste formale, annunciato il prolungamento di contratto dell’attaccante serbo in un passaggio chiave di queste dichiarazioni affidate al Corriere della Sera, senza entrare nei tempi e nei modi. Vlahovic è legato alla società da un accordo con scadenza fissata al 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 7 milioni di euro a salire, che nel 2024/2025 diventeranno 12.

Nulla di più imminente, nel calcio della programmazione a tutela di un cartellino che viene considerato pregiato, anche in chiave immagine e commerciale per la società.

Vlahovic è uno dei giocatori simbolo della nuova Juventus, con Thiago Motta in panchina, ma non certo l’unico rappresentante di un nuovo corso che è all’anno zero.

L’opinione dei tifosi bianconeri

Ma che cosa ne pensano i tifosi juventini, visto l’andamento in campionato della squadra e l’indubbia difficoltà di Vlahovic di finalizzare, anche in questa compagine cucita e disegnata da Thiago Motta? Le opzioni sono differenti: rinnovo immediato per blindare Dusan, cederlo a gennaio, subito dunque oppure attendere il finale di stagione per trarre le somme e decidere se Vlahovic è il giocatore giusto per il reparato offensivo.

