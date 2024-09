Georgina scatena la polemica: io, Ronaldo e la vita che mi piace fare

La modella svela i segreti del suo successo a Forbes: la sua vita prima e dopo l'incontro con Cri7 Ma il web si spacca: "Falsa e arrivista"

Il sogno di diventare ballerina. Il lavoro come commessa in un negozio di lusso prima dell’incontro con Cristiano Ronaldo che le ha cambiato la vita. A 30 anni Georgina Rodriguez è una delle donne di maggior successo del pianeta, con un seguito di quasi 63 milioni di follower su Instagram. A Forbes racconta i segreti della sua ascesa, ma le sue parole scatenano la polemica.

Georgina Rodriguez: la sua vita dopo l’incontro con CR7

C’è un pre e un post Cristiano Ronaldo, nella vita di Georgina. Che – ricorda Forbes – è passata dal vendere borse al collezionarle. Oggi l’influencer nata a Buenos Aires vive nel lusso sfrenato (qualcuno mormora fin troppo, al punto da infastidire l’illustre compagno) e si prepara a lanciare la terza edizione del suo reality documentario ‘Soy Georgina’ su Netflix. “Sono molto orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando il giusto equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare – confessa -. Sono concentrata su me stessa e faccio orecchie da mercante a tutto ciò che di negativo viene dall’esterno”.

Qual è il vero successo ottenuto da Georgina Rodriguez

Prima di tutto viene la famiglia. “Essere riuscita a formare questa meravigliosa famiglia che abbiamo è il vero successo della mia vita – afferma Georgina -. Cerco di instillare nei miei figli i valori dell’impegno, della perseveranza e del lavoro. Vogliamo che capiscano e apprezzino quanto sono fortunati ma, soprattutto, che imparino a rispettare le persone”. Del suo compagno dice: “Cristiano è stato un ragazzo coraggioso che ha saputo forgiarsi una vita piena di conquiste e di successi, ma che è arrivata grazie a una condotta disciplinata, con tanti sacrifici e una mentalità combattiva”. Poi riavvolge il nastro a quando, da giovanissima, sognava di studiare danza classica a Madrid per entrare un giorno nel Royal Ballet di Londra. “Ho capito che avrei dovuto lavorare e per un anno sono stata addetta alle pulizie e cameriera in un albergo di Graus: ricordo che fui presa in giro per questo”.

Le parole di Lady Ronaldo dividono il web: la polemica

L’imprenditrice si congeda così a Forbes: “Non ho mai vissuto al di sopra delle mie possibilità solo per amore dell’apparenza. Oggi, guardando indietro, e nonostante la mia economia sia molto diversa, sono sempre lo stessa”. Ovviamente le sue parole non potevano certo passare inosservate. E, come sempre, il web si divide tra chi la difende e chi la accusa di essere “falsa e arrivista”. “Meglio non dire cosa penso di questa ragazza” scrive un utente commentando uno stralcio dell’intervista di Georgina riportato sul quotidiano spagnolo As. “Che tristezza sentire questa povera donna, che gira per il mondo come una semidea, truccata e ritoccata… Parla della felicità e della sua ricerca incastonata nei milioni che possiede” afferma Andres. “Cristiano ha lottato per i suoi sogni, tu li spendi” chiosa Ruben.