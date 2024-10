Nations League: Reijnders brilla ma è Dumfries a salvare l’Olanda, Yildiz show con la Turchia

La Germania stacca l'Olanda in classifica in attesa dello scontro diretto, prima gioia per l'Ucraina mentre la Turchia si gode un ottimo Yildiz

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

I campionati sono fermi ma per fortuna c’è la Nations League a tenere compagnia a tutti gli appassionati di calcio. Nella giornata di ieri sono andati in scena diversi incontri per i quali proviamo a fare un veloce recap per chi avesse perso qualche pezzo. Il Gruppo 3 di Lega A ha vissuto due match decisamente significativi con il pareggio in extremis dell’Olanda con l’Ungheria e col successo della Germania a spese della Bosnia. Molto bene anche Yildiz, in campo con la sua Turchia.

Undav trascina la Germania, Dumfries determinante

Partiamo proprio dalla Germania che ci mette 36 minuti per regolare una Bosnia comunque combattiva e sul pezzo. Per i tedeschi determinante la doppietta di Undav alla quale ha provato invano a porre rimedio il solito Dzeko. Meno bene è andata all’Olanda, sotto con l’Ungheria per la rete di Sallai ma che si è salvata nonostante l’inferiorità numerica per il rosso rimediato da Van Dijk con l’interista Dumfries. Buona prestazione anche per il milanista Reijnders. Germania prima in classifica a 7 punti, Olanda che insegue a due lunghezze di distanza. Nella prossima c’è lo scontro diretto.

Lega B: bene Ucraina, Repubblica Ceca e Turchia

Passiamo al Gruppo 1 di Lega B che si è divertito un po’ a mescolare le carte. L’Ucraina, che fin qui aveva sempre perso, ha battuto la Georgia che fin qui aveva sempre vinto. Per i gialloblù gol di Mudryk. Bene anche la Repubblica Ceca, nonostante l’assenza di Schick, che si è imposta per 2 reti a zero sull’Albania con doppietta di Chory portandosi in vetta al girone. Nel Gruppo 4 invece è la Turchia ora ad essere salita in cima alla classifica con l’1-0 sul Montenegro con brillante prestazione da subentrante di Yildiz. Delusione per il Galles rimontato dall’Islanda nonostante il doppio vantaggio.

Lega C: passa l’Estonia, pari tra Svezia e Slovacchia

Chiudiamo con la terza lega nella quale va registrata la vittoria dell’Estonia per 3-1 sull’Azerbaigian. In gol Yakovlev, Sinyavskiy e Shehin per i padroni di casa mentre per gli ospiti la rete della bandiera è a firma di Bayramov. Si illude, infine, la Svezia capace di portarsi sul 2-0 contro la Slovacchia fino a farsi rimontare 2-2. Prima i gol di Ayari e Sema, poi quelli di Strelec. Entrambe le formazioni sono comunque in vetta alla classifica con 7 punti dopo 3 partite.